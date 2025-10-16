En vivo Radio La Red
Arcángel Chamuel: 5 signos bendecidos por el rayo rosa y cómo atraer amor verdadero

El Arcángel Chamuel activa el rayo rosa este mes para abrir el corazón y sanar relaciones. Descubrí los signos más favorecidos por su energía del amor.

El Arcángel Chamuel, guardián del amor puro, irradia su rayo rosa durante octubre 2025 para ayudar a sanar vínculos, perdonar y atraer relaciones más armónicas.

Su energía actúa sobre el chakra del corazón, trayendo ternura, empatía y reconciliación. Estos son los 5 signos más influenciados por su vibración y cómo conectar con ella.

Qué representa el Arcángel Chamuel

Chamuel significa “El que ve a Dios”. Es el ángel del amor, la compasión y la paz interior.

Su rayo rosa despierta la capacidad de amar sin miedo, sanar heridas afectivas y atraer relaciones alineadas con el alma.

Cuando su energía actúa, todo se suaviza: las emociones se calman, la comunicación se abre y el corazón vuelve a confiar.

Arcángel Chamuel

Los 5 signos guiados por Chamuel

Tauro: amor que nutre

Chamuel ayuda a Tauro a abrirse a una conexión más emocional y menos material.

  • Compartí gestos simples de cariño.

  • Decorá tu casa con flores rosadas o velas color pastel.

Libra: armonía y reconciliación

Libra recupera equilibrio y paz en el amor.

  • Escribí una carta de perdón.

  • Escuchá música suave y agradecé los vínculos que te hacen crecer.

Arcángel Chamuel 3

Piscis: perdón y amor incondicional

Chamuel enseña a Piscis a amar sin sacrificarse.

  • Meditá visualizando una luz rosa expandiéndose desde tu pecho.

  • Afirmá: “Elijo amar desde la libertad.”

Virgo: soltar la exigencia

Chamuel ayuda a Virgo a bajar la autoexigencia emocional y dejarse cuidar.

  • Permitite recibir sin justificarte.

  • Usá cuarzo rosa o rodonita.

Cáncer: sanar heridas familiares

Su energía ayuda a cerrar ciclos del pasado y abrir el corazón al presente.

  • Enciende una vela rosa y agradecé todo lo aprendido del amor.

Arcángel Chamuel 2

Ritual del rayo rosa

  • Encendé una vela rosa o blanca.

  • Repetí:

    “Arcángel Chamuel, envuelve mi corazón con tu rayo rosa. Sana mis vínculos y atrae amor verdadero.”

  • Visualizá cómo una luz rosada te rodea.

  • Agradecé sintiendo paz y ternura.

