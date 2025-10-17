Se conoció el mensaje privado que le mandó Wanda Nara a Enzo Fernández y enfureció a Valentina Cervantes

Cómo fue el cruce entre Valentina Cervantes y Wanda Nara
Wanda Nara y Valentina Cervantes tuvieron un intercambio en la primera semana de MasterChef Celebrity (Telefe) que al principio pasó desapercibido pero que luego llamó la atención cuando distintos periodistas comenzaron a hacer público una intolerancia de parte de la mujer de Enzo Fernández hacia la conductora.
En una de las pasadas que Wanda hacía por las cocinas de los participantes, protagonizaron una charla tensionada sobre el término “botinera”. Ambas lo conocen y muy bien por sus relaciones con futbolistas.
Valentina, con naturalidad y casi como una periodista profesional, expresó con naturalidad: “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”. Wanda respondió que no, y Cervantes enseguida repreguntó: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?”. A lo Wanda contestó con firmeza: “Para nada”.
Aunque no hay enfrentamiento abierto, los cruces sutiles y las respuestas con doble filo dejan entrever que la relación entre Wanda y Valentina está lejos de ser armoniosa.