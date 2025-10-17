A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Enojo justificado

Se conoció el mensaje privado que le mandó Wanda Nara a Enzo Fernández y enfureció a Valentina Cervantes

Tras percibir la tensión en la primera semana MasterChef Celebrity, trascendió el supuesto motivo por el cual Valentina Cervantes no quiere saber nada de Wanda Nara.

17 oct 2025, 23:16
Se conoció el mensaje privado que le mandó Wanda Nara a Enzo Fernández y enfureció a Valentina Cervantes
Se conoció el mensaje privado que le mandó Wanda Nara a Enzo Fernández y enfureció a Valentina Cervantes

Se conoció el mensaje privado que le mandó Wanda Nara a Enzo Fernández y enfureció a Valentina Cervantes

Una de las internas más comentadas de MasterChef Celebrity (Telefe) es, sin dudas, la que se vive entre Valentina Cervantes y la conductora Wanda Nara. Según trascendió en los últimos días, el motivo detrás de esta tensión sería Enzo Fernández, aunque los detalles aún se mantienen en el terreno de los rumores.

Lo que sorprendió a más de uno fue enterarse de que la esposa del campeón del mundo no bancaba en absoluto a la empresaria, y que esta diferencia comenzó a hacerse evidente en cada cruce dentro de la competencia culinaria. La intolerancia, los comentarios punzantes y las miradas cargadas de tensión empezaron a notarse cada vez más, generando un clima de conflicto que no pasó desapercibido para el público. Hay una explicación.

Leé también

Zaira Nara contó los tremendos motivos por los Wanda se puso de novia con Martín Miguels

zaira nara conto los tremendos motivos por los wanda se puso de novia con martin miguels

Santiago Sposato contó en A la Tarde (América TV) que los motivos serían que Nara le escribió un mensaje a Enzo cuando coincidieron en unas vacaciones. "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés'", reveló el periodista.

Fernández, fiel a su pareja, parece que corrió de inmediato a mostrárselo:"Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar", y no fue Valu quien lo descubrió: "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina".

Embed

Cómo fue el cruce entre Valentina Cervantes y Wanda Nara

Wanda Nara y Valentina Cervantes tuvieron un intercambio en la primera semana de MasterChef Celebrity (Telefe) que al principio pasó desapercibido pero que luego llamó la atención cuando distintos periodistas comenzaron a hacer público una intolerancia de parte de la mujer de Enzo Fernández hacia la conductora.

En una de las pasadas que Wanda hacía por las cocinas de los participantes, protagonizaron una charla tensionada sobre el término “botinera”. Ambas lo conocen y muy bien por sus relaciones con futbolistas.

Valentina, con naturalidad y casi como una periodista profesional, expresó con naturalidad: “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”. Wanda respondió que no, y Cervantes enseguida repreguntó: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?”. A lo Wanda contestó con firmeza: “Para nada”.

Embed

Aunque no hay enfrentamiento abierto, los cruces sutiles y las respuestas con doble filo dejan entrever que la relación entre Wanda y Valentina está lejos de ser armoniosa.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Enzo Fernández Valentina Cervantes MasterChef Celebrity

Lo más visto