A 10 años del brote psicótico, Matías Alé confesó que había consumido antes de esa fatídica noche

Pasaron ya diez años desde aquel episodio que cambió para siempre la carrera y la vida personal de Matías Alé, uno de los actores más populares del espectáculo argentino. Lo que hasta ahora se conocía como un “brote psicótico” vuelve a estar en el centro de la conversación, luego de que el propio Alé rompiera el silencio y contara, en primera persona, el verdadero motivo detrás de aquel colapso.

En una entrevista íntima durante un stream llamado Carnaval, el actor habló sin filtros, recordó los días previos a la internación y reveló qué fue exactamente lo que consumió antes de que su mente “cruzara una línea de la que no hay vuelta atrás”, según sus propias palabras.

Durante años, se tejieron toda clase de versiones sobre lo que había ocurrido en aquel 2015: estrés, exceso de trabajo, problemas emocionales o una crisis espiritual. Sin embargo, el propio Matías admitió que hubo un factor clave que desencadenó todo.

En su relato, crudo y sin adornos, el actor detalló que había estado fumando marihuana de manera constante durante meses y que el efecto del THC terminó afectando su mente más de lo que imaginaba.

Fue un año en el 2015. Ese año fumé mucho y a mí el THC me hizo mal. Yo me creía un cuentito que me hacía sentir. Fumaba y sentía que era Dios, que recibía señales, que la radio me hablaba. Dejaba de fumar y se me iba. Me pasé de rosca, mi cabeza se fue y me creí que era el Espíritu Santo, y no hay forma de volver para atrás”, relató, sin titubeos.

El actor recordó también los meses posteriores al episodio, cuando debió ser internado en dos oportunidades. “Me internaron dos veces… hasta que hace un año y medio me di cuenta de que tomaba siete pastillas por día”, agregó, reconociendo los efectos secundarios del tratamiento psiquiátrico.

Matías admitió que por mucho tiempo no entendía lo que le pasaba. “Yo me veía en imágenes y estaba más lento. No está mal, es parte del tratamiento, pero en mi organismo eso me hizo mal. El THC a mí no me hizo bien, me hizo ver cosas que no van de la mano con la realidad”, expresó.

Su testimonio fue directo, sin buscar lástima ni excusas. En un tono reflexivo, Alé aseguró que entendió el peligro de jugar con los límites de la percepción, y que, si bien el consumo puede no tener el mismo efecto en todos, en su caso se convirtió en una puerta hacia un abismo del que tardó años en salir.

El episodio de 2015 no solo significó una crisis emocional, sino también el final de una etapa profesional. Por entonces, Matías estaba en la cima: televisión, teatro y una relación amorosa que ocupaba titulares. Todo se desmoronó en cuestión de horas.

A lo largo de la década posterior, el actor intentó reconstruir su vida lejos del escándalo. Participó en programas, se volcó al mundo espiritual y mantuvo un perfil más bajo. Pero esta confesión lo devuelve al centro de la escena, no por el morbo, sino por la honestidad de su testimonio.

Hoy, a sus 47 años, parece haber hecho las paces con su pasado. “No hay forma de volver atrás, pero sí de entender lo que me pasó”, aseguró.

