La peculiar respuesta de Zoe Bogach cuando le consultaron por los rumores con Leandro Paredes y Mauro Icardi

“No tengo relación con ninguno. El chabón lo único que quiere con esto es tapar lo infiel que me fue durante dos años y que no hablen de eso”, sostuvo de manera enfática para que quede claro que todo es un invento.

Qué dijo Manuel Ibero de Zoe Bogach, Mauro Icardi y Leandro Paredes

Luego de separarse Manuel Ibero y Zoe Bogach, dejaron atrás el aparente amor que se tenían y comenzaron a acusarse sin ningún tipo de compasión.

La exparticipante de Gran Hermano mostró capturas de pantalla que distintas personas le enviaban, donde quedaban al descubierto supuestas infidelidades por parte de él. Sin embargo, el joven fue más allá y la vinculó directamente con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

"Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él. Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”, comentó Manuel en un fuerte descargo en redes sociales.