Adil Rami, el jugador francés que trató a la Scaloneta de agresivos, fue denunciado por Pamela Anderson por violencia de género

"No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio. En el campo no ha dado buena imagen", dijo el deportista apuntando a lo sucedido entre la Selección y su par de Países Bajos.

Sin embargo, tras estás declaraciones muchos salieron a recordar que fue este deportista el que le hizo vivir un infierno a nada menos que Palema Anderson.

Tras dos años de relación, en junio de 2019, Anderson decidió denunciar al futbolista por violencia de género. La actriz de 51 años, 18 años mayor que el deportista, conmocionó al mundo entero al revelar que estaba con un “monstruo”.

"Me hizo mucho daño y me amenazó en numerosas oportunidades", expresó Pamela cuando descubrió que su pareja tenía una doble vida.

El Kun Agüero cruzó a un streamer español que apuntó contra la Selección: "Me caes para el ort..."

El Kun Agüero se mostró sin filtros al escuchar a DJ Mariio, un streamer español, insultar y poner en duda el jugo de la Selección Nacional que disputará este domingo la final del Mundial de Qatar contra Francia.

En un debate entre varios streamers conocidos de la península ibérica, entre los que estaba Ibai Llanos y Gerard Piqué, apareció el Kun y le cantó las cuarenta al hombre que él creía que estaba hablando de más.

Todo comenzó cuando DJMariio se sumó a las críticas del festejo de la Selección Nacional contra Países Bajos, tras superarlos por penales. El argentino lo mandó a jugar al “FIFA”, en tono socarrón demostrando que nunca jugó al fútbol de forma profesional.

Luego de eso, tuvieron un tenso cruce en vivo. “DJ Mariio no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenes muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo", le recriminó el Kun.

“Me caes para el orto, nada más, y te lo digo en la cara”, se sinceró Agüero y al escucharlo los demás streamers intentaron calmar las aguas.

Entonces, el Kun planteó: “¿De verdad que están pelotudeando, no?”, a lo que Piqué contestó: “Yo no se sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”.

Entonces, pusieron paños fríos y siguieron con la idea de la reunión que es armar un torneo con ex figuras del fútbol y transmitirla por Twitch.