El feroz contraataque de Wanda Nara a la China Suárez con una letal e íntima frase: "Te recomiendo que..."

Pero claro que eso no fue todo, porque en una segunda historia, la mediática volvió a la carga y cuestionó la actitud de la actriz frente a los insultos que habría recibido. También la acusó de involucrarse en conflictos judiciales y de ponerse del lado de quienes intentan perjudicar a otras mujeres.

La conductora, además, volvió a instalar el mote de interesada y de “roba maridos” para referirse a su enemiga. "Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene. Mostrás el video completo ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan", escribió verborrágica invadida por la furia ante la provocación de la mujer que destruyó su segundo matrimonio.

“Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina”, continuó sin anestesia.

Otro de los puntos que mencionó fue la diferencia patrimonial que, según su mirada, consiguió construir durante sus matrimonios. “Algunas tenemos más dignidad y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios; en cambio, al lado tuyo se hundieron todos. Cuidame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía.”, disparó.

Y, por si fuera poco, le advirtió a pura ironía: "Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella".

Por último, Wanda publicó un tercer mensaje cargado de más ironía, en el que puso en duda que la China hubiera escrito realmente sus propias palabras y deslizó que detrás de su posteo estaría Mauro Icardi.

“Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados, ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayudalo”, concluyó, redoblando la apuesta en una pelea que parece no tener tregua.

Cuál fue el posteo de la China Suárez que encegueció de furia a Wanda Nara

A través de las historias de su cuenta de Instagram, esta sábado Eugenia China Suárez apuntó directamente contra Wanda Nara, a modo de respuesta a todas las declaraciones de la ex de Icardi sobre ella, y le recordó los comienzos de su popularidad, en respuesta a los cuestionamientos que recibe por su relación con el futbolista y las acusaciones de haberse involucrado con un hombre casado.

“Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”, disparó sin vueltas.

Sin embargo, lejos de dar por terminado el tema, la actriz volvió a utilizar sus redes para profundizar su respuesta y dejar en claro que no se siente intimidada por las críticas de la conductora. En ese sentido, cuestionó la frase “querés ser como ella” y aseguró que no tiene motivos para envidiarle nada.

“Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? YO Soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no aliento a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada”, escribió la China.

Además, la actual pareja de Icardi trajo a colación la propuesta que Wanda Nara le habría hecho a L-Gante para que se casara con ella a cambio de un auto, episodio que el propio cantante contó públicamente en televisión.

“Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años. ‘No tenés dignidad’ me dice una mujer que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, concluyó, en un contraataque que volvió a encender la interna del Wandagate.