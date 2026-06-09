A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE SUPO

Revelaron qué piensa Griselda Siciliani sobre la reconciliación de Adrián Suar y Araceli González

Leticia Siciliani reveló en Intrusos cuál es la postura de su hermana Griselda sobre el acercamiento entre Adrián Suar y Araceli González y sorprendió con sus palabras.

9 jun 2026, 17:54
Banner seguínos en google Primicias Ya
adrian suar, griselda siciliani, araceli gonzález
adrian suar, griselda siciliani, araceli gonzález
adrian suar, griselda siciliani, araceli gonzález

La noticia de la reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar sigue despertando comentarios en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Leticia Siciliani quien se refirió al tema en Intrusos (América TV) y compartió qué piensa su hermana Griselda sobre el acercamiento que sorprendió a todos.

En una charla con el cronista Alejandro Castelo, la actriz fue consultada directamente: “¿Sorprendida con todo el episodio lindo este de la reconciliación y demás? Porque el otro día queríamos hablar con tu hermana y no vino”. Con naturalidad, Leticia explicó: “Estaba enferma”, y reveló: “No he hablado del tema, te soy recontra sincera, pero supongo que jamás va a decir nada. Es la mamá del hermano, de mi sobrina”.

Leé también

"Lo vi tres días después": Rocío Robles reveló el inesperado comienzo de su romance con Adrián Suar

lo vi tres dias despues: rocio robles revelo el inesperado comienzo de su romance con adrian suar

Luego, dejó en claro el cariño que su hermana mantiene hacia la familia de Suar: “Quiere muchísimo a Adri, lo quiere un montón a Toto. Creo que va a estar feliz por si ellos están contentos, supongo”.

El periodista también quiso saber cómo vivía ella, como hermana, los momentos de tensión que en su momento protagonizó Araceli. “¿Vos como hermana cuando escuchabas por ahí los descargos de Araceli capaz que era...?”, preguntó. Leticia respondió con firmeza: “No me gusta cuando hablan mal, yo a Adri lo adoro y a Toto también. O sea, no somos familia directa, pero medio que lo siento por mi sobrina”.

Embed

Cuál fue la sorpresiva declaración de Fabián Mazzei sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

La reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar continúa dando que hablar en el mundo del espectáculo. Tras la confirmación pública de la actriz sobre el nuevo capítulo junto al padre de su hijo, fue Fabián Mazzei quien eligió dar su opinión y referirse al acercamiento que sorprendió a muchos.

En diálogo con Desayuno Americano, el actor se mostró satisfecho por el presente que atraviesan Araceli y Suar, y remarcó que siempre estuvo de acuerdo con la idea de recomponer la familia. “Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante”, afirmó.

En los últimos días, lo que generó comentarios fue que Mazzei no estuvo en el estreno teatral de Suar, ocasión a la que sí asistieron Araceli y Toto Kirzner. El actor aclaró que su ausencia no tuvo relación con la situación personal de ellos. “Me invitaron a ver Sottovoce, pero no pude ir porque me levanté a las 6 de la mañana, vivo en Pilar y me fui a Caballito a ver el estreno de una serie. Estuve ahí y después me tuve que ir para Escobar. La verdad es esa”, explicó.

Luego agregó una reflexión que muchos interpretaron como un gesto de respeto hacia la pareja: “En realidad me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba”.

Mazzei también subrayó que la decisión de retomar el vínculo no fue unilateral, sino fruto de la voluntad compartida. “Para que esto se haya dado no es solo una persona que toma una decisión, son dos que tomaron la misma decisión y eso es lo que vale”, expresó, dejando en claro que la reconciliación fue un paso pensado y consensuado.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Griselda Siciliani Adrián Suar Araceli González

Lo más visto