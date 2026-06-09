Revelaron qué piensa Griselda Siciliani sobre la reconciliación de Adrián Suar y Araceli González

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Cuál fue la sorpresiva declaración de Fabián Mazzei sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

La reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar continúa dando que hablar en el mundo del espectáculo. Tras la confirmación pública de la actriz sobre el nuevo capítulo junto al padre de su hijo, fue Fabián Mazzei quien eligió dar su opinión y referirse al acercamiento que sorprendió a muchos.

En diálogo con Desayuno Americano, el actor se mostró satisfecho por el presente que atraviesan Araceli y Suar, y remarcó que siempre estuvo de acuerdo con la idea de recomponer la familia. “Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante”, afirmó.

En los últimos días, lo que generó comentarios fue que Mazzei no estuvo en el estreno teatral de Suar, ocasión a la que sí asistieron Araceli y Toto Kirzner. El actor aclaró que su ausencia no tuvo relación con la situación personal de ellos. “Me invitaron a ver Sottovoce, pero no pude ir porque me levanté a las 6 de la mañana, vivo en Pilar y me fui a Caballito a ver el estreno de una serie. Estuve ahí y después me tuve que ir para Escobar. La verdad es esa”, explicó.

Luego agregó una reflexión que muchos interpretaron como un gesto de respeto hacia la pareja: “En realidad me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba”.

Mazzei también subrayó que la decisión de retomar el vínculo no fue unilateral, sino fruto de la voluntad compartida. “Para que esto se haya dado no es solo una persona que toma una decisión, son dos que tomaron la misma decisión y eso es lo que vale”, expresó, dejando en claro que la reconciliación fue un paso pensado y consensuado.