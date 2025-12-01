Adrián Suar le pidió hacer un trío a Gustavo Bermúdez y reveló la curiosa respuesta del galán

Y reconoció el "levante" de Bermúdez por aquellos años y qué le respondió el actor cuando le planteó participar de un trío: "Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no y lo sufrí mucho y se lo he dicho. Y le he pedido recuerdo de muy jovencito una situación ocasional que él tuvo, le pedí por favor que me dejara participar. Le pedí y no quiso".

"Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que esas cosas no le gustan. Gustavo en ese sentido es más tranquilo, no se le conoce nada de su vida, incluso conmigo que soy muy amigo", recordó el ex de Griselda Siciliani.

Y cerró reconociendo entre risas sobre esa situación que nunca se terminó concretando: "No me podría concrentrar, además con esa voz que tiene, tengo todo para perder. Pero lo haría para compartir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Ahora es imposible pero he hecho muchas cosas por la anécdota. Algunas cosas buenas, algunas malas, pero acá no juzgammos".

adrian suar 2

La tajante opinión de Adrián Suar sobre la situación y críticas a Marcelo Tinelli

Adrián Suar habló en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece) sobre la situación familiar de Marcelo Tinelli y las críticas y voces a favor que recibió por parte de otros famosos.

En ese sentido, el gerente de programación del canal del solcito reconoció que no está de acuerdo en muchos comentarios que escuchó sobre el conductor y remarcó que siempre tiene la posibilidad de volver al canal del solcito en caso de encontrar algún formato televisivo.

"Las puertas abiertas de El Trece siempre están, él ya lo sabe. Seguramente si encontramos algún formato que encaje con la pantalla, Marcelo estará, es una figura que acompañó muchísimos años esta pantalla y seguramente va a volver", indicó Adrián Suar.

Y consultado sobre las criticas que recibió el conductor tras explotar la interna familiar, el productor se mostró firme en su postura: "Se le está pegando demasiado. No me gustan cuando salen a hablar así sobre todo la gente de los medios".

"A mí no me gusta, no promulgo ese tipo de cosas", insistió Suar, dejando en claro su total desacuerdo a la andanada de críticas que recibió Marcelo Tinelli en las últimas semanas.