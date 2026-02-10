En vivo Radio La Red
Epidemia
Chicos
Advierten sobre una epidemia de miopía en chicos: por qué ocurre y cómo prevenirla

El oftalmólogo Matías Igliki advirtió sobre el aumento de casos de miopía en niños y adolescentes.

Advierten sobre una epidemia de miopía en menores de edad debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos y a la visión cercana (menos de 30 a 50 cm). Se estima que, si no se toman medidas, para el año 2050 el 50% de la población mundial será miope.

La actriz de Mi pobre angelito y una rara enfermedad que tardó en ser diagnosticada. (Foto: Gentileza TMZ)

En ese contexto, según explicó el oftalmólogo Matías Igliki, actualmente el 50% de los niños en edad escolar ya padece esta condición, la cual se desarrolla de manera crítica entre los 3 y los 25 años.

Igliki destacó en A24 que el fenómeno responde a una sobreexposición constante a celulares, tablets y computadoras que fuerzan la vista en distancias mínimas de forma prolongada.

“Esto está relacionado 100% con el mal uso de los dispositivos electrónicos y la visión cercana”, sostuvo el especialista, aclarando que cualquier actividad realizada a menos de 50 centímetros agranda el globo ocular y dificulta la visión de lejos de forma estadísticamente significativa.

La preocupación de la comunidad médica no radica únicamente en la necesidad de usar anteojos, sino en la evolución hacia lo que se denomina “miopía patológica”.

Sobre este punto, el doctor advirtió que el peligro real aparece cuando se alcanzan grados altos de graduación, lo que puede derivar en complicaciones severas como el desprendimiento de retina, glaucoma y una ceguera totalmente evitable. De hecho, el médico alertó sobre un preocupante incremento de cirugías por desprendimiento de retina en pacientes de 15 o 16 años, situaciones que anteriormente eran excepcionales para ese rango etario.

La regla del 20-20 para evitar la miopía

Para mitigar estos riesgos y frenar la progresión de la enfermedad, Igliki enfatizó en la necesidad de aplicar un método simple de pausas durante la jornada digital. “Cuando yo estoy 20 minutos usando visión cercana con pantalla, debemos hacer unos 20 segundos de pausa y mirar a 20 pies (6 metros)”, explicó el profesional como una estrategia fundamental de higiene visual.

El especialista remarcó que los padres deben supervisar este hábito y fomentar activamente las actividades al aire libre para que los niños puedan mirar al horizonte y socializar en entornos naturales. Según él, es vital “sacar el chupete electrónico”, ya que el tiempo en exteriores ayuda a relajar la visión de cerca y disminuye el avance de la patología.

Finalmente, el diagnóstico temprano se presenta como la herramienta más eficaz para combatir enfermedades silenciosas asociadas, como el glaucoma, donde el daño al nervio óptico es irreversible. Igliki señala que es “menester tener un control anual con el oftalmólogo” para medir la presión intraocular y la agudeza visual, asegurando que un chequeo a tiempo es clave para preservar la salud visual a largo plazo.

