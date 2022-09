¡Al natural! La tremenda foto de Wanda Nara tomando sol en las playas de Estambul

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiTEsU4N-nL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKxDrEYxcAx8tXVZBztHAD3x9ZCrXHhiNtzk7ijkWNDD1HSMnGIFLmbYe6pRHPlh2QdH8uICnvyZBFgkQAnimQeD2oExgGtUmZBPInA49RqGe8HEYRUZCcwhdsSXrOWWETzdp2uHN3EcBOUJs6ZCUvQcfKxaY5K2CXF0JAbhmqvfZAdWfBZA5vfFZCOk8yjgdvgZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Y luego agregó con una reflexión a bordo de un yate donde también posó para sus seguidores: "¿Existe algo más lindo que el mar?".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiYc__Mu81-%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKxDrEYxcAx8tXVZBztHAD3x9ZCrXHhiNtzk7ijkWNDD1HSMnGIFLmbYe6pRHPlh2QdH8uICnvyZBFgkQAnimQeD2oExgGtUmZBPInA49RqGe8HEYRUZCcwhdsSXrOWWETzdp2uHN3EcBOUJs6ZCUvQcfKxaY5K2CXF0JAbhmqvfZAdWfBZA5vfFZCOk8yjgdvgZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Natalia Oreiro habló sobre Wanda Nara

El próximo lunes a las 22:30 arranca ¿Quién es la máscara?, la gran producción de Telefe que tiene a Natalia Oreiro como conductora. Y Wanda Nara le puso su cuota de pimienta al esperado debut con las versiones de enfrentamiento con la artista uruguaya.

Luego de que Yanina Latorre dijera en LAM que Oreiro se habría enojado con la esposa de Mauro Icardi por supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, Natalia aclaró en diálogo con PrimiciasYa cómo es su relación con la rubia.

En un adelanto de la entrevista exclusiva con Oreiro, la cantante manifestó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", agregó Natalia Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda en la noche del martes.

"Además hay otra cosa: nosotros necesitamos casi salir en vivo. Cuanto menos tengamos grabado es mejor para nosotros porque no se tiene que filtrar quiénes están debajo de la máscara. Y si nosotros tenemos muchos programas grabados, es más fácil que se empiece a hablar de quiénes están", explicó la también actriz.

"Nosotros estamos sobrados en relación al aire por eso. Acá quieren ir en vivo, pero no pueden porque es un tema ponerse el traje, sacarse el traje, cantar. No es que me pongo un catsuit y salgo. Sólo por eso no vamos en vivo, sino ellos estarían chochos de grabar y salir a la hora al aire, para que no se filtre", cerró Natalia Oreiro.