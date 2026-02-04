El desgarrador mensaje de Lucas Benvenuto tras oír la fuerte defensa de Andrea Rincón a Jey Mammon

"Él no podía salir a la calle ni en España. Se fue allá para estar en paz y tenía un tipo en el avión filmando al lado. No sé si hubiese soportado lo que soportó él", disparó la morocha sobre su amigo al que respaldó desde el mismo día que Benvenuto expuso su caso y todo el calvario que asegura haber vivido.

Pero eso no fue todo, porque acto seguido disparó: "Creo que había mucha envidia de muchos colegas, sino no se entiende el ensañamiento. A Pettinato no le hicieron lo mismo... con Jey fue tremendo. Él dio un salto heavy en su carrera y eso dio envidia, molestó".

Así las cosas, tras las encendidas declaraciones de Rincón defendiendo firmemente a su amigo, Lucas Benvenuto no dudó en salir a expresar su eterno dolor. "Menos personas como Andrea Rincón se necesitan en este mundo", se limitó a escribir en su canal de Instagram junto a un emoji de un hombre agarrándose la cabeza y otro de un corazón vendado.

Cuál fue la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon

La denuncia que Lucas Benvenuto presentó contra Jey Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los casos más sensibles y debatidos del mundo del espectáculo argentino. El reclamo judicial fue iniciado en diciembre de 2020 y estuvo centrado en hechos de abuso sexual que, según el denunciante, comenzaron cuando él tenía apenas 14 años y Mammon 32, y se habrían extendido hasta que cumplió entre 16 y 17 años.

La presentación formal se realizó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, bajo la causa 53.975/2020. Sin embargo, en marzo de 2021, la Justicia resolvió el sobreseimiento del acusado al considerar que los hechos denunciados se encontraban prescriptos, lo que impidió que la causa avanzara en el plano penal.

Antes de llegar a la instancia judicial, Benvenuto había elaborado un extenso correo electrónico de 13 páginas, enviado a principios de 2020, en el que detalló los episodios que, según su relato, se iniciaron en el año 2006. En ese documento describió abusos prolongados y utilizó términos contundentes para referirse al conductor, a quien calificó como “pederasta”. Ese escrito fue uno de los pilares sobre los que luego se apoyó su denuncia pública y judicial.

En su relato, Benvenuto explicó que en los comienzos existieron salidas que contaron con el consentimiento de su madre, aunque aseguró que con el paso del tiempo la situación fue escalando hacia escenarios de “morbosidad extrema”. Estas declaraciones tomaron mayor notoriedad cuando decidió hacerlas públicas en distintos espacios mediáticos, entre ellos el programa A la tarde (América TV), en el año 2023, donde volvió a exponer su historia y a reafirmar sus dichos.

El testimonio de Benvenuto también estuvo atravesado por un antecedente clave en su vida personal: su victimización previa dentro de la red conocida como “boy lovers”, vinculada a Jorge Corsi, cuando tenía entre 11 y 12 años. Ese contexto fue mencionado como parte del entramado que rodeó su experiencia y su posterior decisión de denunciar.

Tras la exposición pública del caso, Jey Mammon respondió con una contra-denuncia por calumnias e injurias. No obstante, en 2024 la Justicia absolvió a Lucas Benvenuto, rechazó las apelaciones presentadas y avaló la veracidad de su relato, lo que dejó sin efecto la posibilidad de que la querella avanzara. Mammon había sostenido que existió extorsión y falsedad, pero el fallo judicial terminó favoreciendo al denunciante y cerrando ese capítulo del conflicto legal.