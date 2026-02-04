Giro en el caso Silvina Luna: reclaman ampliar la pericia médica y apuntan otra vez contra Lotocki

Fue allí que Iglesias remarcó que hoy en día “Lotocki no está preso por la causa de Silvina sino por la de Cristian Zárate, que murió en una intervención que hizo Lotocki en pandemia”.

Es en este contexto que los abogados de la familia de la recordada modelo que llevan adelante la causa, pretenden encontrar las pruebas para responsabilizar al médico por el deceso de Luna. “Hoy están buscando causas nuevas y se centran no en la operación en sí sino en el post operatorio. Están indagando si Lotocki hizo o no abandono de persona, si hubo un seguimiento correcto de la paciente o no… Lotocki ya fue juzgado por la operación y no puede volver a someterse a eso, por eso están dando un giro en la causa”, concluyó.

Silvina Luna y Fernanda Iglesias - captura Puro Show

De qué murió Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna conmocionó al mundo del espectáculo y volvió a poner en el centro del debate los riesgos de ciertas prácticas estéticas. La modelo y actriz falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, como consecuencia de un cuadro de salud extremadamente delicado que arrastraba desde hacía más de una década.

Según se confirmó oficialmente, Silvina Luna murió por complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica. Esta condición tuvo su origen en una cirugía estética realizada en 2011, cuando se sometió a un procedimiento con inyecciones de metacrilato aplicado por el cirujano Aníbal Lotocki. Ese material le provocó hipercalcemia, la formación de granulomas y un daño renal progresivo que fue deteriorando su organismo con el paso del tiempo.

La causa inmediata del fallecimiento quedó establecida tras la autopsia. El informe médico determinó que Silvina murió por trombosis venosas y un tromboembolismo pulmonar, luego de haber permanecido 79 días internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su cuadro se había agravado notablemente en las semanas previas, en un contexto de múltiples complicaciones.

Desde que sus riñones dejaron de funcionar, la actriz se encontraba en tratamiento de diálisis y aguardaba la posibilidad de un trasplante renal. Sin embargo, su estado de salud se volvió cada vez más complejo. Entre las complicaciones que derivaron en el desenlace final se mencionaron la presencia de agua en los pulmones y un cuadro de sepsis que terminó siendo irreversible.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna cuando la operó.jpg

En el marco de la investigación judicial, diversas pericias fueron contundentes. Los especialistas vincularon de manera directa los granulomas generados por “cuerpo extraño” —producto del procedimiento estético— con la hipercalcemia persistente y el daño renal que padeció Silvina Luna hasta el final de su vida.

La actriz había contado en distintas oportunidades que se sometió a varias cirugías estéticas impulsada por la presión del medio. No obstante, la intervención más grave y documentada fue el aumento de glúteos realizado entre octubre y noviembre de 2011. En esa operación, Lotocki le inyectó polimetilmetacrilato (PMMA) mezclado con grasa extraída de su propia cintura, lo que terminó desencadenando las consecuencias médicas que marcaron su destino.

Años más tarde, en 2016, Silvina viajó a California para intentar revertir parte del daño. Allí fue sometida a una cirugía para extraer entre un 60 y un 70% del material detectado —polidimetilsiloxano y alginato, según análisis posteriores—, aunque el deterioro ya era severo. Sobre otras intervenciones estéticas previas, no hubo precisiones médicas, más allá de sus propias referencias a las exigencias del ambiente, como “tetas grandes y culo arriba”.