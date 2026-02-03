Andrea Rincón disparó como nunca antes contra Susana Giménez: "Se va a Uruguay para..."

En Puro Show (El Trece), Andrea Rincón no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Susana Giménez luego de sus polémicas declaraciones sobre Donald Trump y la captura de Nicolás Maduro.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Andrea Rincón cuestionó a Susana Giménez en Puro Show por sus dichos sobre Donald Trump y Nicolás Maduro.
En Puro Show (El Trece), Andrea Rincón no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Susana Giménez luego de sus polémicas declaraciones sobre Donald Trump y la captura de Nicolás Maduro.
"Que cada uno saque las propias conclusiones de lo que dice Susana hace tantos años. De Susana ya no sorprende nada", comenzó diciendo la actriz, dejando en claro su postura frente a los comentarios de la diva.
El cronista intentó indagar sobre la mirada de Susana respecto a la situación en Venezuela: "Ella dice que (Trump) lo hizo para liberar a mucha gente que la está pasando mal. ¿No sentís que va por ahí?". Rincón respondió sin vueltas: "Lo hizo porque Trump viene hace rato buscando... Se hace de las cosas que le den dinero de los distintos países. Fue por el petróleo".
La conversación se tensó aún más cuando el periodista retrucó: "Pero ella (por Susana) dice que en Estados Unidos no lo necesita". La actriz disparó filosa: "¿Cómo que no lo necesita? Bueno, si no lo necesitaría y sería por eso... por qué ella, que tiene tanto dinero, se va a Uruguay para evadir los impuestos. O sea, si la gente que tiene dinero no le importaría gastar dinero, no haría las cosas que hace para evadir impuestos. Sí, la gente que tiene más dinero es la más ambiciosa. Cuanto más dinero tiene, más ambición tiene".
Además, Rincón lanzó contundente: "Lamentablemente, hay quienes tienen un dios y hay quienes tienen otro dios, que es el dios de la avaricia, el dios del dinero".
De regreso en la Argentina, Susana Giménez volvió a ocupar titulares, esta vez por sus declaraciones sobre política internacional. En Puro Show (El Trece), la diva se refirió a la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y dejó frases que rápidamente generaron repercusión.
El notero abrió el tema con una consulta directa: "¿Cómo viste lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro?". La respuesta de Susana fue inmediata y entusiasta: "Estoy contentísima. Yo he trabajado muchísimo en Venezuela, no saben lo que era. Era más que Miami ahora".
La conversación avanzó hacia el futuro político del país caribeño. Leiva quiso saber si este hecho marcaría un cierre de ciclo y preguntó: "¿Creés que será el fin de esta etapa de Maduro?". Giménez no dudó: "Por supuesto. Hay que agarrar a los otros dos. No solamente a Maduro, ¿no?".
El intercambio también incluyó las críticas sobre una supuesta intervención extranjera. Susana reaccionó con firmeza: "Pero por favor", y añadió: "Estados Unidos no necesita eso. Van en busca de la libertad, de miles de personas que están sufriendo". En ese sentido, destacó el rol del presidente norteamericano con una frase que no pasó desapercibida: "Tiene unos eggs. Invade todo, no le importa nada".
Por último, el periodista mencionó la postura de otras potencias frente a la situación y la conductora cerró con otra definición tajante: "Ah, bueno, los comunistas. Y bueno, ¿qué te parece? No podemos permitir que América se transforme en todos los países comunistas".