Andrea Rincón disparó como nunca antes contra Susana Giménez: "Se va a Uruguay para..."

Qué dijo Susana Giménez sobre la captura de Maduro y el comunismo

De regreso en la Argentina, Susana Giménez volvió a ocupar titulares, esta vez por sus declaraciones sobre política internacional. En Puro Show (El Trece), la diva se refirió a la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y dejó frases que rápidamente generaron repercusión.

El notero abrió el tema con una consulta directa: "¿Cómo viste lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro?". La respuesta de Susana fue inmediata y entusiasta: "Estoy contentísima. Yo he trabajado muchísimo en Venezuela, no saben lo que era. Era más que Miami ahora".

La conversación avanzó hacia el futuro político del país caribeño. Leiva quiso saber si este hecho marcaría un cierre de ciclo y preguntó: "¿Creés que será el fin de esta etapa de Maduro?". Giménez no dudó: "Por supuesto. Hay que agarrar a los otros dos. No solamente a Maduro, ¿no?".

El intercambio también incluyó las críticas sobre una supuesta intervención extranjera. Susana reaccionó con firmeza: "Pero por favor", y añadió: "Estados Unidos no necesita eso. Van en busca de la libertad, de miles de personas que están sufriendo". En ese sentido, destacó el rol del presidente norteamericano con una frase que no pasó desapercibida: "Tiene unos eggs. Invade todo, no le importa nada".

Por último, el periodista mencionó la postura de otras potencias frente a la situación y la conductora cerró con otra definición tajante: "Ah, bueno, los comunistas. Y bueno, ¿qué te parece? No podemos permitir que América se transforme en todos los países comunistas".