Jey Mammon reveló de qué vivió cuando estuvo sin trabajo: "No me aguantan demasiado"

“Y, a mí me hizo pelota”, expresó el invitado. “¿Sentiste que te soltaron la mano a nivel laboral, en amistades por ahí también?”, retrucó Juana. “No sentí que me hayan soltado la mano, sino que empecé a entender... Es como si me hubiesen corrido un velo de una. Y entonces dije ‘bueno, a ver cuáles son los verdaderos amigos’. Nada más. Pero es eso. Ahí está el filtro”, completó el humorista.

“¿Y cómo hiciste para mantenerte económicamente todo este tiempo?”, sumó Nacho Otero. En ese sentido, Jey explicó que tenía un respaldo económico. “Viví de mis ahorros. Pero así y todo es deprimente porque hay algo que se llama productividad. Igual no me aguantan mucho más los ahorros”, sostuvo.

Embed

El descargo de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon: "Es increíblemente cruel"

Luego de que Jey Mammon estuviera como invitado este domingo en Almorzando con Juana (El Trece) y hablara sobre la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven hizo un descargo en sus redes sociales.

“Les quiero dejar este video a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien, estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca... Con un escudo humano muy fuerte de amor”, comenzó diciendo Benvenuto desde Ushuaia, ciudad en la que vive actualmente.

Embed

Y sumó: “No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.

“Imagínense si después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, sostuvo.