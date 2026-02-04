Luciano Castro le hizo una dura confesión a Pallares por la separación de Siciliani y Tauro aniquiló al actor

Y confió qué le respondio ante su exposición: "Yo lo escuché y lo único que le dije es que si había una noticia que tenía que ver con el tema lo íbamos a hacer, si pasa algo. Mientras no haya noticias con Intrusos está todo bien y cuando pase algo que tenga que ver con tu eje estaremos ahí".

En ese sentido, Pallares admitió que no habrá lugar en el programa a las chicanas en redes de Flor Vigna a Luciano Castro: "La verdad que replicar cada bolud.. que Flor Vigna sube en sus videos sobre este tema, acá no. Si la pasaste mal Flor Vigna, hablalo seriamente".

Y cerró contando las palabras del actor que lo conmovieron: "Me dijo una cosa que a mí me llegó, que soy un tipo sensible. Me dijo que estaba mirando un mensaje que te escribí hace un montón de tiempo, y en resumen era: prefiero una mala nota a perder a un amigo. No es de ahora, de tiempo atrás. Y no me pidió nada, me contó lo que le estaba pasando y lo que estaba haciendo para tratar de solucionarlo".

La furia de Marcela Tauro con Luciano Castro

Mientras Adrián Pallares analizaba la charla que tuvo en privado con Luciano Castro, Marcela Tauro explotó al aire en Intrusos sobre el accionar repetitivo del actor en sus últimas relaciones sentimentales.

"Esto no pasó ahora, pasó con Sabrina que se sentó acá a defenderlo por unas fotos que habían aparecieron. Pasó con Flor Vigna. Es un hombre grande, tampoco él hace un meaculpa. De: 'ché, ¿qué me pasa?' ¡Hacete ver!", remarcó con energía la panelista.

Y en ese sentido agregó: "Peor está Griselda Siciliani en este caso, que no es santa de mi devoción pero la verdad que en esta no la pasó bien. Sabrina, Flor Vigna.... Chicos analicemos también todos los años le pasa algo y es una mujer distinta".

"¿El periodismo tiene la culpa? Hacete cargo, tenés 50 años. Hace una terapia o sino decí 'me quedo solo, no prometo nada, hago pareja abierta'", finalizó contundente Marcela Tauro sobre el actor.