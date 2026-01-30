La dura crítica de Andrea Rincón al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles

Embed

En la misma línea, detalló el aluvión de mensajes que recibió a raíz de esa exposición pública: “Me llegaron muchos mensajes de personas agradeciéndome a través de Emanuel (el pastor), de muchas chicas, y yo me acuerdo que en ese momento conocí a dos chicas, le pregunté a Emanuel si una era ella, y me dijo que no, que era una de sus amigas, que se llama Brenda, pero a ella no la llegué a conocer y no sé si me llegó uno de sus mensajes, porque pasó hace tiempo”.

Consultada sobre el estado anímico de Narela y los motivos que la llevaron a acercarse a la iglesia, Rincón fue categórica al remarcar los límites de la información que puede hacerse pública. “Sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien, no sé qué sucedía porque es confidencial y queda con el pastor, pero sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien”, expresó.

Esa afirmación dio lugar a un intercambio al aire con Emanuel Picone, pastor de la congregación a la que asistió la joven. Allí, la actriz cuestionó duramente la difusión de testimonios privados y defendió el secreto pastoral: “Todo lo que uno habla con un pastor es confidencial. Es como hablar con un psicólogo. No se filtra”, sostuvo con firmeza.

Sin perder la calma, Rincón insistió en que la confianza es un pilar fundamental del vínculo espiritual. “Defendeme como estás haciendo ahora, pero no filtres un audio porque es una traición”, reclamó, y agregó con vehemencia: “El amor verdadero nunca deja de ser. Pero si yo el día de mañana me muero y vos filtrás un audio, vuelvo a bajar para dejarte una zapatería en la cola. No se hace”.

Ante estos cuestionamientos, Picone intentó justificar su accionar y aclaró: “Yo no compartí nada más que simplemente el hecho de saber que era una chica que tenía una necesidad de conectar con Dios”. Aun así, la explicación no logró convencer a la actriz, quien cerró el tema con una contundente reflexión: “Es un audio privado que Narela te mandó a vos, y ya no está. Eso no se hace”.

Cuál fue el misterioso audio de Narela que viralizó el pastor evangélico que enfureció a Andrea Rincón

El caso de Narela Barreto generó una profunda conmoción y en las últimas horas sumó un nuevo y estremecedor capítulo. En el programa DDM, que se emite por América TV, dieron a conocer un audio inédito de la joven argentina de 27 años que fue hallada muerta recientemente en los Estados Unidos. El material, que rápidamente impactó por su contenido, permite escucharla en un momento de fuerte carga emocional, haciendo referencia a “demonios” y agradeciendo de manera explícita a una iglesia evangélica a la que había asistido cuando todavía vivía en la Argentina, a la que llegó tras la difusión pública del bautismo de Andrea Rincón allí.

En el archivo de voz, que dura apenas unos segundos pero resulta contundente, se percibe a la joven visiblemente angustiada, con un tono quebrado y reflexivo. Allí, Narela se dirige a miembros de la iglesia que encabezaba el pastor Emanuel Picone, líder de La Iglesia Épica, y deja un mensaje cargado de fe y vulnerabilidad. “Siempre van a estar estos demonios que quieran apagarnos, pero Dios es más grande y hay que ser fuerte. Te quiero dar las gracias porque llevo acá sola bastante tiempo, pero sigo porque no estoy sola, estoy con Dios”, se la escucha decir, dejando entrever un momento personal atravesado por la soledad y el conflicto interno.

El audio, que fue revelado inicialmente por Radio La Red y luego reproducido en el ciclo conducido por Marina Calabró, en reemplazo de Mariana Fabbiani quien está de vacaciones, continúa con palabras de disculpa y una promesa de reencuentro. En otro tramo del mensaje, la joven aclara que hacía tiempo no mantenía contacto con la iglesia, pero aun así sentía la necesidad de expresar su gratitud. “Yo nunca más les hablé pero quería darles las gracias. Espero que estén bien y cuando pueda salir del país voy a ir”, expresa Narela, en una frase que hoy cobra un peso particular tras conocerse su trágico desenlace.

Según se detalló en DDM, el audio fue recibido directamente por el pastor Emanuel Picone cuando Narela ya se encontraba instalada en los Estados Unidos. La joven había viajado a ese país a mediados de 2024, donde se radicó en busca de nuevas oportunidades y un cambio de vida. El mensaje habría sido enviado durante ese período, cuando ya llevaba un tiempo viviendo sola lejos de su entorno familiar y afectivo.