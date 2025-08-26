Katia La Tana confirmó que tuvo un encuentro íntimo con Thiago Medina y Daniela Celis rompió en llanto en LAM

Katia Fenocchio, La Tana de Gran Hermano, reveló que tuvo encuentros íntimos con Thiago Medina, y provocó un llanto desconsolado de Daniela Celis en LAM (América TV).
Ver las ultimas noticias en a24.com
Daniela Celis no pudo contener el llanto en LAM (América TV) luego de que Katia La Tana Fenocchio confirmara que tuvo un encuentro íntimo con Thiago Medina.
Katia Fenocchio, La Tana de Gran Hermano, reveló que tuvo encuentros íntimos con Thiago Medina, y provocó un llanto desconsolado de Daniela Celis en LAM (América TV).
Tras el cara a cara que los padres de Laia y Aimé protagonizaron días atrás en Patria y Familia (Luzu TV), en el que Pestañela le preguntó directamente y de manera engañosa por la oriunda de La Matanza y si "la había pasado bien con ella", la exparticipante del reality habló el 26 de agosto en el programa de Ángel de Brito y avivó aún más la polémica.
Al ser consultada sobre el polémico video entre la expareja, la protagonista explicó cómo se enteró y por qué decidió hablar: "Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta media tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos".
Además, relató cómo conoció a Thiago Medina y desmintió ciertos rumores sobre los encuentros, que supuestamente habrían ocurrido en la casa del joven, donde vivía con Daniela y las pequeñas. "Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada", marcó.
"Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'", dijo sobre la reacción de los involucrados y la atención que generó el cara a cara en el canal de streaming.
Y siguió su relato, haciendo referencia al revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".
Finalmente, se desligó del papel que le atribuyen, como a la China Suárez, y dejó claro su postura: "Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela", cerró.
Daniela Celis no pudo ocultar su tristeza al escuchar a Katia La Tana revelar que había tenido encuentros con Thiago Medina durante el tiempo en que ella y el joven estaban separados. La influencer se mostró visiblemente conmovida en LAM (América TV) y con lágrimas en los ojos explicó que sentía.
“No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, dijo, y agregó: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.
“ No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la joven. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, agregó.
“Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, explicó Daniela sobre la importancia de las declaraciones de la exhermanita y cómo puede ayudarla a superar a Medina. “Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, recordó la joven sobre el comportamiento de Thiago .
La situación generó un momento de gran tensión al aire, mientras Nazarena Vélez y los panelistas intentaban mantener la calma y consolar a su invitada.