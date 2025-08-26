Katia La Tana confirmó que tuvo un encuentro íntimo con Thiago Medina y Daniela Celis rompió en llanto en LAM

"Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'", dijo sobre la reacción de los involucrados y la atención que generó el cara a cara en el canal de streaming.

Y siguió su relato, haciendo referencia al revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".

Finalmente, se desligó del papel que le atribuyen, como a la China Suárez, y dejó claro su postura: "Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela", cerró.

Desconsolada, Daniela Celis hizo su descargo en LAM tras conocer el encuentro entre La Tana Fenocchio y Thiago Medina

Daniela Celis no pudo ocultar su tristeza al escuchar a Katia La Tana revelar que había tenido encuentros con Thiago Medina durante el tiempo en que ella y el joven estaban separados. La influencer se mostró visiblemente conmovida en LAM (América TV) y con lágrimas en los ojos explicó que sentía.

“No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, dijo, y agregó: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

“ No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la joven. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, agregó.

“Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, explicó Daniela sobre la importancia de las declaraciones de la exhermanita y cómo puede ayudarla a superar a Medina. “Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, recordó la joven sobre el comportamiento de Thiago .

La situación generó un momento de gran tensión al aire, mientras Nazarena Vélez y los panelistas intentaban mantener la calma y consolar a su invitada.