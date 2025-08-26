En vivo Radio La Red
ANSES: cuáles son todos los extras que se pueden cobrar con la AUH en septiembre 2025

El organismo previsional dio detalles sobre los beneficios a los que pueden acceder los titulares de esta prestación.

Cuáles son todos los extras que se pueden cobrar con la AUH en septiembre. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio detalles de una de las prestaciones más relevantes y solicitadas, la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el caso de sus titulares, además de recibir los aumentos correspondientes y establecidos por la fórmula de movilidad vigente, podrán percibir un monto más alto complementando esta prestación con otros extras.

Entre los programas compatibles con la AUH están la Tarjeta Alimentar, el Complemento de Leche del plan de los 1000 Días y el retroactivo del 20% retenido durante el año pasado al que pueden acceder con la presentación de la Libreta AUH.

Como se mencionó anteriormente, cada mes las asignaciones, jubilaciones y pensiones reciben ajustes que toman como referencia el último índice inflacionario según lo establecido en la fórmula de movilidad contemplada dentro del Decreto 274/24.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025

En el caso de la AUH, el haber no se cobra en su totalidad, sino que se deposita el 80% del monto mensualmente y 20% se retiene para pagarlo junto con la presentación de la libreta AUH.

  • Monto bruto AUH por hijo: $115.087
  • Monto a cobrar (80%): $92.070
AUH y préstamos: quiénes pueden acceder y qué bancos los otorgan
El organismo previsional dio detalles sobre los beneficios.

Para la AUH por hijo con discapacidad, la asignación es muy superior:

  • Monto bruto: $371.463
  • Monto a cobrar en septiembre (80%): $297.170

ANSES: todos los extras que puede cobrar la AUH

En primer lugar, está el programa de la Tarjeta Alimentar. Esta prestación no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

  • $52.250 para familias con 1 hijo
  • $81.936 para familias con 2 hijos
  • $108.062 para familias con 3 hijos o más

Otro de los beneficios compatibles con AUH es el Complemento Leche, este forma parte del Plan de los 1000 Días. Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

Por último, está el pago del retroactivo del año 2024 al que se puede acceder después de la presentación de la Libreta AUH. Los montos varían según la cantidad de hijos.

  • 1 hijo: $188.069,40 por menor / $612.401 por AUH con discapacidad.
  • 2 hijos: $376.138,80 por menor / $1.224.802 por AUH con discapacidad.
  • 3 hijos: $564.208,20 por menor / $1.837.203 por AUH con discapacidad.
  • 4 hijos: $752.277,60 por menor / $2.449.604 por AUH con discapacidad.
  • 5 hijos: $940.347,00 por menor / $3.062.005 por AUH con discapacidad.
  • 6 hijos: $1.128.416,40 por menor / $3.674.406 por AUH con discapacidad.

