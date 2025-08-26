ANSES: cuáles son todos los extras que se pueden cobrar con la AUH en septiembre 2025

Monto bruto AUH por hijo: $115.087

Monto a cobrar (80%): $92.070

AUH y préstamos: quiénes pueden acceder y qué bancos los otorgan El organismo previsional dio detalles sobre los beneficios.

Para la AUH por hijo con discapacidad, la asignación es muy superior:

Monto bruto: $371.463

Monto a cobrar en septiembre (80%): $297.170

ANSES: todos los extras que puede cobrar la AUH

En primer lugar, está el programa de la Tarjeta Alimentar. Esta prestación no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

$52.250 para familias con 1 hijo

$81.936 para familias con 2 hijos

$108.062 para familias con 3 hijos o más

Otro de los beneficios compatibles con AUH es el Complemento Leche, este forma parte del Plan de los 1000 Días. Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

Por último, está el pago del retroactivo del año 2024 al que se puede acceder después de la presentación de la Libreta AUH. Los montos varían según la cantidad de hijos.