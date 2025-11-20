Alerta por la suba de casos de tuberculosis en Argentina: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

Defensas bajas , ya sea por enfermedades previas, VIH, desnutrición o tratamientos que afectan la inmunidad.

Exposición prolongada en espacios cerrados o poco ventilados.

Condiciones sociales desfavorables , que favorecen el hacinamiento y demoran el acceso a la atención.

Carga bacteriana elevada, que incrementa el riesgo de enfermar.

Cuando las defensas no logran frenar al bacilo, este se multiplica y daña los tejidos, iniciando la enfermedad.

Cómo se contagia la tuberculosis

La tuberculosis se transmite por el aire, a través de pequeñas gotas respiratorias que expulsa una persona con enfermedad activa al toser, hablar o estornudar. El contagio es más probable en:

Ambientes cerrados o con mala ventilación

Convivencia prolongada con un caso sin tratamiento

Instituciones de alta circulación, como escuelas, hospitales o cárceles

La OMS señala que el contagio no ocurre por compartir objetos, alimentos ni por contacto físico.

Quienes tienen infección latente no transmiten la bacteria.

Cuáles son los síntomas de la tuberculosis

No todas las personas infectadas presentan síntomas. Quienes tienen infección latente no se sienten enfermos y no contagian. Solo una parte evoluciona hacia la enfermedad activa, especialmente bebés, niños y personas con defensas comprometidas.

Cuando el bacilo comienza a multiplicarse y a dañar tejidos, aparecen los signos clínicos. La OMS advierte que, en muchos casos, estos síntomas pueden ser leves durante meses, lo que facilita la transmisión sin que la persona lo note.

Los síntomas más frecuentes de la tuberculosis son:

Tos prolongada , a veces con sangre

Dolor en el pecho

Cansancio o astenia

Pérdida de peso involuntaria

Fiebre

Sudoración nocturna

Dependiendo del órgano afectado también pueden presentarse alteraciones urinarias, dolor de espalda, inflamación de ganglios o lesiones en la piel.

Cómo prevenir la tuberculosis

La prevención de la tuberculosis comienza con la atención médica temprana. Es fundamental consultar al médico si se presentan síntomas como tos prolongada, fiebre o pérdida de peso sin causa aparente, de modo de detectar la enfermedad antes de que se propague.

Las personas con mayor riesgo, como quienes conviven con un caso confirmado o tienen VIH, deben someterse a pruebas de detección, ya sea con la tuberculina o con métodos modernos de liberación de interferón gamma, tal como recomienda la OMS.

Completar los tratamientos preventivos indicados por el profesional de salud es clave para reducir la probabilidad de que una infección latente evolucione a tuberculosis activa.

En quienes ya presentan enfermedad activa, mantener higiene respiratoria ayuda a limitar la transmisión: usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, y desechar correctamente pañuelos o esputo.

Finalmente, en entornos de salud o espacios con alta exposición, es importante reforzar las medidas de protección, asegurando ventilación adecuada y controles que minimicen la propagación de la bacteria.