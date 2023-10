Alex Caniggia contó de forma contundente que haría si lo llama su madre, Mariana Nannis 

“Si te llama al teléfono, ¿qué haces?”, le pregunta uno de los participantes del reality. Y, alex fue contundente: “Le corto”. “Para mi lo que hizo no tiene perdón”, siguió.

“Pero te llama para darte una explicación”, plantea el participante y Alex responde: “Muy tarde. aparte de que me echó y todo eso. Y mi hija nació a los 10 días. Y no solo eso, nació su nieta y toda argentina sabía dónde estaba y no me llamó ni fue al hospital”, indicó.

Entonces, le pregunta si él hizo algo y Alex le cuenta que estuvo 5 años peleado con su padre por “culpa de ella”: “siempre estuve de su lado y encima me paga así”, dijo arrepentido de haber dejado de mantener vínculo con su padre, el Clauido Paul.

“No hay explicación de por qué me echó”, dijo.

Alex Caniggia reveló cómo fue la reconciliación con su padre, el Pájaro

Alex Caniggia dejó todo para sumarse a Gran Hermano VIP de España: el mediático abandonó a Venezia, su hija de dos meses, para sumarse al reality y, pese a que quedó nominado en la primera semana, aún sigue en la competencia.

Una de esas noches reveló cómo fue la pelea con sus padres. Contó que su madre, Mariana Nannis, lo echó de la casa en la que vivía con su mujer embarazada. Y, que luego de ese episodio la mediática no volvió a llamarlo ni para conocer a su hija, Venezia.

Sin embargo, si se reencontró con su padre El Pájaro, Claudio Paul, porque vive en el mismo barrio que él. “Yo me pelee con mi padre porque tomé partido por mi madre”, reveló sobre lo que sucedió en la separación de ellos.

“Mi viejo se enojó. Después de 5 años sin verlo ni hablar le conté todo esto (que la madre lo echó de la casa) y no lo podía creer”, contó.

“No vio a mi hija porque justo el día antes de viajar para acá tomamos el café, estuvimos 5 años peleados”, indicó.

“Me gustaría saber el motivo por lo que mi madre hizo eso”, cerró Alex y agregó: “Estoy rencoroso. Le hice la cruz, no se lo voy a perdonar nunca”.