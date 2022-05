El tajante anuncio de Alfredo Casero sobre su futuro en la Argentina

"Para los que me dicen que haciendo esto vendo tickets... He dejado de vender para la segunda función de la sala Siranush, está será mi última función en la Argentina. Nunca más. Les agradezco el amor estos años. Ya está", precisó el actor para sorpresa de todos.

¿Se retira Alfredo Casero?

El enfrentamiento de Alfredo Casero con El Dipy

El Dipy estuvo como invitado al programa de Luis Majul por La Nación+ días después del tremendo escándalo al aire entre el periodista y Alfredo Casero, quien se terminó retirando muy enojado del estudio.

El cantante de cumbia se refirió a la difícil situación económica en la Argentina y pidió que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”.

A través de una transmisión en las redes, Alfredo Casero se refirió a este comentario del cantante y fue contundente: “Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”.

Y siguió: "Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Pero no es así Majul, si vos te crees, igualmente a los comunicadores que tiene, los cubanos que trajeron, me los como como las berenjenas con escabeche”.

“Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va a en serio. Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra”, lanzó Casero.