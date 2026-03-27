Ansiedad por desempeño sexual: qué es, por qué aparece y cómo superarla

Experiencias sexuales negativas previas , reales o percibidas como fracaso .

, reales o percibidas como . Inexperiencia o poca educación sexual .

o . Inseguridades sobre el propio cuerpo o la apariencia .

sobre el o la . Presión por cumplir , influida por la pornografía , las redes sociales o ideas culturales irreales .

, influida por la , las o . Conflictos o falta de comunicación en la pareja.

o en la pareja. Estrés general, cansancio o problemas de salud.

En muchos casos, no hay un problema físico de base, sino que la mente interfiere con el cuerpo.

Cómo superar la ansiedad por desempeño sexual:

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Superar la ansiedad por desempeño sexual no ocurre de un día para el otro. Requiere paciencia, práctica y, en muchos casos, ayuda profesional. Lo más importante es quitar la presión de rendimiento y volver a disfrutar del contacto y la conexión.

Aquí van las estrategias más útiles:

1. Comunicación abierta con la pareja

Hablar de lo que pasa suele ser el primer gran alivio. Decir algo como: “Me pongo nervioso y quiero que estemos cómodos” reduce mucho la tensión y genera confianza mutua.

2. Cambiar el foco: del rendimiento al placer compartido

Deja de pensar en tener que durar, lograr erección o hacer que la otra persona llegue al orgasmo. El sexo no es un examen. Enfócate en lo que se siente bien en el momento: caricias, besos, miradas y risas. El placer y la conexión son el objetivo, no el éxito técnico.

3. Técnicas de respiración para bajar la ansiedad

Cuando notes que sube la tensión, practica respiraciones lentas y profundas. Por ejemplo: inspira durante cuatro segundos, retén unos segundos y exhala lento durante seis u ocho segundos. Esto ayuda a pasar del estado de alerta al de relajación y favorece la excitación sexual.

4. Ejercicios de sensate focus

Es una de las herramientas más recomendadas en terapia sexual. Consiste en tocarse y explorarse mutuamente sin penetración y sin objetivo de orgasmo.

En la primera fase, uno toca al otro en todo el cuerpo excepto genitales , solo para sentir texturas , temperatura y presión .

, solo para sentir , y . Luego se intercambian roles y se conversa sobre lo que se sintió bien .

y se conversa sobre lo que . Poco a poco se van incluyendo zonas más íntimas, siempre sin presión de llegar a algo. Esto reconstruye la intimidad sin miedo al fracaso.

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5. Educación sexual

Entender cómo funciona realmente el cuerpo ayuda mucho: la excitación no es lineal, las erecciones pueden ir y venir, y el orgasmo no es obligatorio cada vez. Cuanto más sabés, menos miedo tenés a lo que parece anormal.

6. Autocuidado general

Dormir bien, manejar el estrés diario, hacer ejercicio y cuidar la alimentación fortalecen la respuesta sexual.

7. Terapia profesional

Si la ansiedad persiste, lo más efectivo es consultar a un sexólogo, psicólogo especializado en terapia sexual o terapeuta cognitivo-conductual.

La terapia de pareja también da muy buenos resultados. En algunos casos se usan medicamentos para la erección de forma temporal para romper el círculo vicioso, pero siempre combinados con trabajo psicológico.