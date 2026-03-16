Argentina hace historia con el regreso de un mamífero en peligro de extinción

Un regreso histórico tras 110 años de ausencia

El guanaco había desaparecido de gran parte del norte argentino a comienzos del siglo XX. Diversos factores, como la expansión de la frontera agrícola, la caza indiscriminada y la transformación de los ecosistemas, provocaron su extinción local en regiones donde durante siglos había sido una especie dominante.

Hoy, más de 110 años después, estos animales vuelven a caminar por el Chaco profundo.

La liberación en el Parque Nacional El Impenetrable constituye un acontecimiento histórico porque marca el retorno del mayor herbívoro nativo de Sudamérica a un ecosistema donde había desaparecido completamente.

El guanaco —cuyo nombre científico es Lama guanicoe— está estrechamente emparentado con la llama y la vicuña. Durante miles de años, fue una pieza clave del equilibrio natural de los paisajes sudamericanos, desde las estepas patagónicas hasta las regiones semiáridas del norte.

Su desaparición dejó un vacío ecológico que impactó profundamente en la dinámica de la vegetación y en la cadena alimentaria del ecosistema chaqueño.

El rol ecológico clave que cumple el guanaco

Los especialistas explican que la presencia del guanaco cumple múltiples funciones dentro del ecosistema.

Como herbívoro de gran tamaño, regula el crecimiento de ciertas especies vegetales, lo que ayuda a mantener el equilibrio del paisaje natural. Además, al desplazarse por grandes territorios, dispersa semillas y contribuye a la regeneración de la flora nativa.

Pero su importancia no termina allí.

El guanaco también forma parte de la base alimentaria de varios depredadores, entre ellos el puma, lo que significa que su presencia fortalece toda la cadena ecológica del monte chaqueño.

Según los conservacionistas, restaurar poblaciones de herbívoros grandes es uno de los pasos fundamentales para recuperar ecosistemas degradados.

Por esa razón, el retorno del guanaco es visto como una pieza central dentro de un plan de restauración ambiental mucho más amplio.

Cómo fue el complejo operativo de traslado

La reintroducción del guanaco no ocurrió de forma improvisada. Detrás del proyecto hubo años de estudios científicos, planificación logística y trabajo de campo.

Los animales que fueron trasladados provenían del Parque Patagonia, ubicado en la estepa del noroeste de la provincia de Santa Cruz.

Allí, un equipo de expertos desarrolló un método especialmente diseñado para capturar a los animales con el menor nivel de estrés posible.

La técnica utilizada fue un arreo controlado con motocicletas, un procedimiento que requiere gran precisión y coordinación.

Los guanacos fueron guiados mediante cuatro motos que avanzaban en formación de “V”, una estrategia que permite dirigir suavemente a los animales hacia una estructura en forma de embudo.

Desde allí, los ejemplares ingresaron a una manga especial conectada a un tráiler, diseñado para su traslado seguro.

Cada paso del proceso fue cuidadosamente planificado.

Los equipos de conservación evitaron separar grupos familiares, respetaron la presencia de crías y tomaron todas las medidas necesarias para reducir el estrés durante el procedimiento.

Un viaje sin precedentes en la historia de la fauna argentina

Una vez completada la captura, comenzó la etapa más desafiante: el traslado terrestre hacia el norte del país.

Los guanacos recorrieron cientos de kilómetros hasta llegar al Parque Nacional El Impenetrable, en un operativo que especialistas califican como uno de los movimientos de fauna silvestre más complejos realizados en Argentina.

Durante el viaje, veterinarios y técnicos monitorearon constantemente la salud y el comportamiento de los animales para garantizar su bienestar.

El traslado incluyó paradas estratégicas, controles sanitarios y sistemas de ventilación adecuados, factores esenciales para asegurar que los ejemplares llegaran en buenas condiciones al nuevo hábitat.

Finalmente, tras varios días de trabajo logístico, los guanacos fueron liberados en el monte chaqueño, iniciando así una nueva etapa para la fauna de la región.

Un proyecto que busca restaurar ecosistemas

El regreso del guanaco forma parte de un programa más amplio de restauración ecológica impulsado en distintas áreas protegidas del país.

El objetivo de estas iniciativas es reconstruir ecosistemas que perdieron especies clave, devolviendo a la naturaleza los animales que históricamente formaban parte de esos ambientes.

Desde la Fundación Rewilding Argentina explicaron que el proceso de reintroducción no termina con la liberación de los animales.

Durante los próximos meses y años, los científicos monitorearán a la población para evaluar su adaptación al nuevo entorno, su reproducción y su impacto ecológico.

Si el proyecto tiene éxito, la población de guanacos podría crecer progresivamente, restaurando un componente esencial del ecosistema chaqueño.

Otro hito reciente: el regreso de la nutria gigante

El retorno del guanaco no es el único logro reciente en materia de conservación.

Semanas atrás, otro acontecimiento generó entusiasmo entre ambientalistas: la reaparición de una especie considerada extinta localmente en el noreste argentino.

Se trata de la nutria gigante, un impresionante carnívoro acuático que volvió a habitar los humedales del Gran Parque Iberá.

Una familia completa de estos animales fue liberada en el corazón de los esteros correntinos, marcando un momento histórico para la biodiversidad de la región.

La nutria gigante —uno de los mamíferos acuáticos más grandes de Sudamérica— había desaparecido del país décadas atrás debido a la caza y la degradación de los humedales.

Su reintroducción es el resultado de más de ocho años de trabajo científico, reproducción en cautiverio y planificación ambiental.

La importancia de recuperar especies perdidas

La recuperación de especies extintas localmente es uno de los grandes desafíos de la conservación moderna.

Cuando un animal desaparece de un ecosistema, las consecuencias pueden afectar a múltiples niveles de la cadena ecológica.

Por ejemplo:

Se altera la dinámica de la vegetación

Cambian las poblaciones de otras especies

Se modifican los ciclos naturales del ambiente

Por ese motivo, los proyectos de reintroducción se consideran herramientas fundamentales para restaurar la biodiversidad.

Argentina se ha convertido en los últimos años en uno de los países pioneros en este tipo de iniciativas, especialmente a través de proyectos de “rewilding”, o restauración de vida silvestre.

Un futuro prometedor para la conservación en Argentina

Los especialistas coinciden en que el regreso del guanaco al Chaco y la nutria gigante a Iberá representan señales alentadoras para la protección de la biodiversidad en el país.

Estos proyectos no solo buscan recuperar especies emblemáticas, sino también generar ecosistemas más saludables y resilientes frente al cambio climático y la presión humana.

Además, la restauración de fauna silvestre también puede impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza, una actividad que genera ingresos y empleo en comunidades locales.

A medida que nuevas especies vuelvan a ocupar su lugar en la naturaleza, los paisajes argentinos podrían recuperar parte de la riqueza biológica que alguna vez los caracterizó.

El regreso del guanaco al Parque Nacional El Impenetrable es, en ese sentido, mucho más que una noticia ambiental: es un símbolo de esperanza para la recuperación de los ecosistemas perdidos.

Y si los proyectos de conservación continúan avanzando, no será la última especie que vuelva a casa.