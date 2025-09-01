¡Arrancó septiembre! Estos 4 signos del horóscopo van a sentir la entrada de Saturno retrógrado en Piscis

Hablar claro también es un acto de amor propio

En este tránsito, puede que las palabras cuesten más. Que las emociones desborden. Que la paciencia se ponga a prueba. Pero también puede ser el momento exacto para poner en palabras eso que hace rato callás. Saturno retrógrado en Piscis te pide honestidad emocional, incluso si duele un poco.

image Saturno retrógrado en Piscis: cuando la emoción pide estructura y el silencio se vuelve maestro. Foto: horóscopo, internet.

Los signos que más lo sentirán

Piscis: como buenos protagonistas, el tránsito los atraviesa de lleno. Viejas heridas emocionales piden atención. Puede sentirse pesado, pero también sanador.

Virgo: el espejo se les pone de frente. Relaciones, contratos y vínculos se ven con lupa. ¿Qué funciona de verdad y qué no?

Sagitario: la base familiar y emocional se sacude. ¿Qué significa “hogar” para vos? Saturno lo pone en cuestión.

Géminis: el trabajo y la proyección a futuro entran en revisión. Quizás no todo lo que planeabas sea tan sólido.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más Saturno retrógrado en Piscis?

Principalmente a Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, aunque todos podemos sentirlo según nuestra carta natal.

¿Qué emociones puede despertar este tránsito?

Nostalgia, sensación de revisión, necesidad de poner límites emocionales y revaluar vínculos importantes.

¿Es buen momento para tomar decisiones grandes?

Mejor no apresurarse. Saturno retrógrado invita a observar, revisar y esperar claridad antes de comprometerse.