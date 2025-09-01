En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ASTROLOGÍA

¡Arrancó septiembre! Estos 4 signos del horóscopo van a sentir la entrada de Saturno retrógrado en Piscis

Saturno retrógrado en Piscis en el horóscopo invita a revisar emociones y estructuras internas. Algunos signos lo vivirán con más fuerza que otros.

A veces

A veces, lo que vuelve no es un error: es la vida diciendo que aún queda algo por sanar. Foto: Internet, horóscopo.

Cuando Saturno se pone retrógrado, no es que el universo nos castigue: es como si la vida apretara “pausa” para que podamos ver lo que venimos arrastrando hace tiempo. Y en Piscis, este tránsito se vuelve más emocional, más acuático, más de aguas profundas que nos invitan a sumergirnos.

Astrología: Estos signos van a enterarse de muchas verdades con Urano y Neptuno en sextil
Urano sextil Neptuno: el futuro se intuye antes de explicarse. Foto: Astrología, Internet.

Seguro ya lo sentiste: cierta nostalgia que vuelve, dudas sobre vínculos, proyectos que parecían sólidos y de repente tambalean. Saturno no viene a derribar, sino a mostrar qué estaba flojo de entrada. Es incómodo, claro. Pero también puede ser liberador.

Horóscopo: ¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Piscis trae lo sensible, lo invisible, lo que se siente en la panza aunque no lo podamos explicar. Y Saturno, planeta de la estructura, al retrogradar ahí nos dice: “che, mirá bien qué cimientos estás poniendo”. No para limitarnos, sino para que no construyamos castillos en la arena.

Algunos signos lo van a vivir como una cachetada suave pero directa: ¿de verdad esto que elegís sostiene tu vida, o lo haces por costumbre, miedo o mandato?

Hablar claro también es un acto de amor propio

En este tránsito, puede que las palabras cuesten más. Que las emociones desborden. Que la paciencia se ponga a prueba. Pero también puede ser el momento exacto para poner en palabras eso que hace rato callás. Saturno retrógrado en Piscis te pide honestidad emocional, incluso si duele un poco.

image
Saturno retr&oacute;grado en Piscis: cuando la emoci&oacute;n pide estructura y el silencio se vuelve maestro. Foto: hor&oacute;scopo, internet.

Saturno retrógrado en Piscis: cuando la emoción pide estructura y el silencio se vuelve maestro. Foto: horóscopo, internet.

Los signos que más lo sentirán

Piscis: como buenos protagonistas, el tránsito los atraviesa de lleno. Viejas heridas emocionales piden atención. Puede sentirse pesado, pero también sanador.

Virgo: el espejo se les pone de frente. Relaciones, contratos y vínculos se ven con lupa. ¿Qué funciona de verdad y qué no?

Sagitario: la base familiar y emocional se sacude. ¿Qué significa “hogar” para vos? Saturno lo pone en cuestión.

Géminis: el trabajo y la proyección a futuro entran en revisión. Quizás no todo lo que planeabas sea tan sólido.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más Saturno retrógrado en Piscis?

Principalmente a Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, aunque todos podemos sentirlo según nuestra carta natal.

¿Qué emociones puede despertar este tránsito?

Nostalgia, sensación de revisión, necesidad de poner límites emocionales y revaluar vínculos importantes.

¿Es buen momento para tomar decisiones grandes?

Mejor no apresurarse. Saturno retrógrado invita a observar, revisar y esperar claridad antes de comprometerse.

