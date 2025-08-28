Astrología: 3 signos que necesitan frenar y reorganizarse antes del inicio de septiembre

La oposición con Saturno le trae a Virgo una tensión particular: siente que debe cumplir con todo y con todos, pero la energía no alcanza. Este final de agosto es ideal para frenar la autoexigencia, revisar en qué está gastando fuerzas de más y priorizar lo realmente importante. Organizar tiempos, delegar y no cargar con responsabilidades ajenas será clave para llegar renovado a septiembre.

Sagitario: bajar revoluciones y ordenar lo familiar

Sagitario suele vivir al máximo, pero Saturno retrógrado lo enfrenta a responsabilidades que no puede evitar, sobre todo en el plano familiar o en temas de hogar. Es probable que aparezcan retrasos o asuntos que demanden más paciencia de lo habitual. La clave estará en frenar el impulso de querer hacerlo todo a la vez, dar espacio a la organización y atender lo esencial primero. Si lo logra, septiembre traerá oportunidades más claras.

