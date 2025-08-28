En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Astrología: 3 signos que necesitan frenar y reorganizarse antes del inicio de septiembre

Los últimos días de agosto 2025 llegan con tensiones cósmicas que invitan a bajar la velocidad. Estos 3 signos en particular sentirán la necesidad de poner en pausa, reorganizarse y recuperar claridad antes de comenzar septiembre.

Astrología: los 3 signos que cerrarán agosto con necesidad de poner orden

El cierre de agosto está marcado por tránsitos intensos: Saturno sigue retrógrado en Piscis, exigiendo revisar compromisos, mientras que la influencia de Venus en Leo genera pasión, deseo y cierta impulsividad. Además, el sextil entre Urano y Neptuno abre una puerta a lo inesperado, pero también puede desordenar la energía. Frente a este panorama, hay signos que deberán frenar, replantear prioridades y reorganizar su vida emocional, laboral y espiritual antes de arrancar septiembre con más fuerza.

signos piscis

Horóscopo: estos 3 signos necesitan frenar y reordenar su vida antes de septiembre

Piscis: ordenar emociones y poner límites

Piscis es el protagonista de este tránsito porque Saturno retrógrado se encuentra en su signo. Esto puede provocar un torbellino de emociones, sensación de cansancio y hasta desorientación. Para avanzar, Piscis necesita reorganizar su rutina, establecer límites claros en relaciones que le drenan energía y darse tiempo para el descanso. Septiembre le pedirá más firmeza, por lo que ahora es momento de limpiar el terreno emocional.

Virgo: soltar la exigencia y redefinir prioridades

La oposición con Saturno le trae a Virgo una tensión particular: siente que debe cumplir con todo y con todos, pero la energía no alcanza. Este final de agosto es ideal para frenar la autoexigencia, revisar en qué está gastando fuerzas de más y priorizar lo realmente importante. Organizar tiempos, delegar y no cargar con responsabilidades ajenas será clave para llegar renovado a septiembre.

luna de fresa sagitario luna llena signos.jpg

Sagitario: bajar revoluciones y ordenar lo familiar

Sagitario suele vivir al máximo, pero Saturno retrógrado lo enfrenta a responsabilidades que no puede evitar, sobre todo en el plano familiar o en temas de hogar. Es probable que aparezcan retrasos o asuntos que demanden más paciencia de lo habitual. La clave estará en frenar el impulso de querer hacerlo todo a la vez, dar espacio a la organización y atender lo esencial primero. Si lo logra, septiembre traerá oportunidades más claras.

signos preocupacion

Consejos para todos los signos

  • Dedicar estos últimos días de agosto a ordenar pendientes.

  • No sobrecargarse de actividades: la pausa también es productividad.

  • Aprovechar la introspección de Saturno retrógrado para soltar lo que ya no sirve.

