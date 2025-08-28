Astrología: Estos signos van a enterarse de muchas verdades con Urano y Neptuno en sextil

Por eso, no es casual que en estos días aparezca la sensación de “estar en sintonía” con otras personas. Esa vibra de encuentro puede traducirse en amistades nuevas, sociedades inesperadas o simplemente la certeza de no estar solo en el camino.

¿Qué significa este aspecto?

Neptuno nos conecta con lo invisible. Urano rompe la rutina con sorpresas. Juntos, nos muestran nuevas perspectivas.

Preguntate:

¿Qué verdad estoy intuyendo y no quiero aceptar?

¿Qué visión me inspira aunque parezca loca?

¿Qué puedo crear si dejo de tener miedo al cambio?

Signos más movilizados

Piscis: intuición en primer plano.

intuición en primer plano. Acuario: originalidad con profundidad.

originalidad con profundidad. Leo : creatividad y ganas de mostrarse.

: creatividad y ganas de mostrarse. Sagitario: proyectos colectivos con visión de futuro.

proyectos colectivos con visión de futuro. Cáncer: sensibilidad y apertura en vínculos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa este tránsito?

Que lo intuitivo y lo innovador se combinan, abriendo nuevas verdades e ideas.

¿Qué signos lo sienten más?

Piscis, Acuario, Leo, Sagitario y Cáncer.

¿Cómo aprovecharlo?

Escuchá tu intuición, hacé lugar a la inspiración, confiá en tus corazonadas.

La verdad también se sueña

El Urano sextil Neptuno 2025 no trae ruido: trae claridad sutil. Es la chispa que te dice “por acá” cuando todavía no lo ves claro. El jueves es para confiar en esa voz.