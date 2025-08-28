En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
astrología
HORÓSCOPO

Astrología: Estos signos van a enterarse de muchas verdades con Urano y Neptuno en sextil

El sextil entre Urano y Neptuno invita a mirar distinto en la astrología. Descubrí qué verdades revela y cómo usar esta energía a tu favor.

Urano sextil Neptuno: el futuro se intuye antes de explicarse. Foto: Astrología

Urano sextil Neptuno: el futuro se intuye antes de explicarse. Foto: Astrología, Internet.

Este jueves 28, el sextil entre Urano y Neptuno actúa como un despertador del alma. A veces, las verdades no llegan con gritos, sino con corazonadas. Este tránsito es ideal para proyectos creativos, meditaciones, rituales simples o incluso charlas que parecen casuales, pero dejan huella.

Leé también Urano sextil Neptuno en la astrología y el significado amoroso para tu signo
Urano sextil Neptuno: la intuición se vuelve motor de futuro. Foto: Astrología, Internet.

Cuando estos dos planetas se encuentran, la sensación es de “caída de ficha”: lo que parecía imposible empieza a sentirse cercano, lo que estaba dormido se mueve con suavidad. Es un tránsito que empuja a confiar en lo invisible y a dar un paso hacia adelante sin tanta explicación lógica.

También es un buen momento para prestar atención a los sueños y a los símbolos que aparecen en la vida cotidiana. Una frase escuchada al pasar, una imagen que se repite o una sincronicidad pueden traer mensajes potentes. El universo habla, pero lo hace bajito: la clave es estar receptivos.

image
La magia sucede cuando confi&aacute;s en lo invisible. Foto: Internet, astrolog&iacute;a.

La magia sucede cuando confiás en lo invisible. Foto: Internet, astrología.

A nivel colectivo, este sextil favorece la creatividad compartida. Es una energía que impulsa proyectos en grupo, ideas comunitarias y conexiones que nacen de intereses comunes. Urano abre lo inesperado y Neptuno le da sensibilidad, un combo ideal para quienes buscan colaborar o trabajar en red.

Por eso, no es casual que en estos días aparezca la sensación de “estar en sintonía” con otras personas. Esa vibra de encuentro puede traducirse en amistades nuevas, sociedades inesperadas o simplemente la certeza de no estar solo en el camino.

¿Qué significa este aspecto?

Neptuno nos conecta con lo invisible. Urano rompe la rutina con sorpresas. Juntos, nos muestran nuevas perspectivas.

Preguntate:

¿Qué verdad estoy intuyendo y no quiero aceptar?

¿Qué visión me inspira aunque parezca loca?

¿Qué puedo crear si dejo de tener miedo al cambio?

Signos más movilizados

  • Piscis: intuición en primer plano.
  • Acuario: originalidad con profundidad.
  • Leo: creatividad y ganas de mostrarse.
  • Sagitario: proyectos colectivos con visión de futuro.
  • Cáncer: sensibilidad y apertura en vínculos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa este tránsito?

Que lo intuitivo y lo innovador se combinan, abriendo nuevas verdades e ideas.

¿Qué signos lo sienten más?

Piscis, Acuario, Leo, Sagitario y Cáncer.

¿Cómo aprovecharlo?

Escuchá tu intuición, hacé lugar a la inspiración, confiá en tus corazonadas.

La verdad también se sueña

El Urano sextil Neptuno 2025 no trae ruido: trae claridad sutil. Es la chispa que te dice “por acá” cuando todavía no lo ves claro. El jueves es para confiar en esa voz.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
astrología
Notas relacionadas
Astrología: ¿Qué signos recibirán la chispa de suerte con la alineación del Sol y la Luna?
Charlote Caniggia reveló la verdad de por qué Yanina Latorre detesta a Mariana Nannis, su mamá
Ruidos molestos de vecinos: qué se puede hacer para evitarlos y qué opciones legales existen

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar