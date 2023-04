Polémica defensa de Andrea Rincón a Jey Mammon: "No me importa si me condenan"

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammon?”, le consultó el cronista del ciclo Socios del Espectáculo, El Trece. Y la actriz contestó: “No soy imparcial en el tema, soy parcial. Soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”.

“Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, agregó polémica.

Y remarcó: “Me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

“Antes teníamos una televisión en la que se veía a un Francella babeándose por la nena que era la amiguita de la hija, entonces por suerte todos nos deconstruimos”, sumó Andrea Rincón.

Hacia el final, la artista se mostró indignada con cómo se abordó el tema: “Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”.

“¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, repreguntó el cronista. Y ella contestó: “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con todo”.

“Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, cerró la actriz.

Organizan un fuerte escrache entre argentinos contra Jey Mammon en Madrid: "Prófugo"

En medio de los días de paz que intenta tener Jey Mammon en España, en ese país su presencia no cayó del todo bien y un ex participante de Gran Hermano encabeza una campaña para ir masivamente al lugar donde se hospeda y hacerle un escrache.

emiliano boscatto 1.jpg

Se trata de Emiliano Boscatto, quien integró el reality de Telefe en 2011, quien desde su cuenta de Instagram convocó a las personas a escribirle y hacer un escrache público a Jey.

"Con un grupo de argentinos estamos preparando un escrache público para este prófugo. Si quieren sumarse me escriben", indicó el cordobés que vive en Madrid al ver las imágenes del programa LAM, América Tv.

Y luego en otra historia compartió una foto de Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon: "Lucas no estás solo... Aquí seguiremos por tu lucha".