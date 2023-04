Ángel de Brito reveló dónde está parando Jey Mammon en Madrid: "Se hospeda en..."

El conductor de LAM, Ángel de Brito contó en detalles el paradero de Jey: "Se habló mucho de dónde está hospedado, nos llegó ahora que está en un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You". A lo que lo acompañaron con imágenes de ese recinto.

Y luego, añadió otras novedades del itinerario de Mammon. "Le contó a un colega que se queda unos días y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió".

Así como reflexionó: "Acá no está trabajando, tiene guardias en la puerta. Estar lejos afloja la presión. Aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos".

Georgina Barbarossa apuntó con todo contra Jey Mammon: "Lo vi muy soberbio"

En una nota con Intrusos (América TV), Georgina Barbarossa fue contundente al referirse a Jey Mammon, que dio su última entrevista hace unos días para referirse a la denuncia de Lucas Benvenuto.

"Horrible, horrible, horrible. No me gustaron nada las notas que dio. Lo vi muy soberbio", opinó la figura de Telefe, que tenía una relación muy cercana con el humorista.

"Yo hubiera dicho 'perdón, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida y me equivoqué'. Hay que pedir perdón cuando te equivocás. Creo que es ese el camino", remarcó.

Georgina, en cambio, se mostró conmovida con la historia de Lucas. "Lucas, pobrecito, mi amor. Se me estruja el alma con este nene. Me dan ganas de apapacharlo, y decirle 'perdón por todos los hijos de mala madre que te maltrataron y abusaron durante tantos años'. Tuvo una vida tan dura", sostuvo.

La conductora enfatizó que Jey no tiene ningún punto de defensa. "14, 16 años, da igual. Con los chicos, no… Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón", reiteró.

Al finalizar, Georgina adelantó que seguirá en La Peña de Morfi. "Por abril, sí. Después no sé. Estamos viendo. Yo estoy para el canal. En lo que me necesiten, allí estaré", sentenció.