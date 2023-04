Amalia Granata cuestionó a Andrea Rincón por su defensa a Jey Mammon y ella le respondió picante: "Jamás..."

En este sentido, ante el revuelo que generó la polémica defensa de la actriz a Jey, Amalia Granata opinó del tema vía Twitter y la acusó de "feminismo selectivo", mencionando el caso de Juan Darthés, denunciado en 2018 por Thelma Fardin por abuso sexual.

"Entonces Juan Darthés se equivocó? Porque militabas poco menos que la silla eléctrica para el #FeminismoSelectivo", expresó picante la diputada provincial con el emoji de los dedos en forma de v que hacen los peronistas.

Al leer esto, Andrea Rincón le contestó con todo: "Ehhhh??? Militabas??? Búsqueme un solo vídeo donde yo esté. Jamás concurrí a una sola reunión del colectivo de actrices".

Y cerró certera: "De hecho no la conozco a Thelma (Fardin). Llámese al silencio señora si no sabe de que habla. Se lo agradezco".

Qué dijo Andrea Rincón sobre la denuncia de abuso sexual a Jey Mammon

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammon?”, le consultó a Andrea Rincón el cronista del ciclo Socios del Espectáculo, El Trece. Y la actriz contestó: “No soy imparcial en el tema, soy parcial. Soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”.

“Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, agregó polémica.

Y remarcó: “Me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

“Antes teníamos una televisión en la que se veía a un Francella babeándose por la nena que era la amiguita de la hija, entonces por suerte todos nos deconstruimos”, sumó Andrea Rincón.

Hacia el final, la artista se mostró indignada con cómo se abordó el tema: “Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”.

“¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, repreguntó el cronista. Y ella contestó: “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con todo”.

“Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, cerró la actriz.