Así se despedía el niño de sus compañeros de fútbol por no poder pagar la cuota

"Quería despedirme de todos. No queríamos esto con ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede, no se puede. No tengo la suerte que tienen ustedes, mis padres se rompen el alma para darnos las cosas. Y aunque el fútbol es algo que todos saben que yo amo, ya no se puede porque es muy caro", contó un chico de 14 años en el grupo de WhatsApp de sus compañeros de fútbol del Club Everton de La Plata.

El mensaje continuó con palabras de aliento hacia sus compañeros y con la esperanza de retomar algún día, en un futuro cercano: "Por ahí cuando sea más grande y trabaje, vuelva y los vea. Igual agenden mi número así cuando se acuerden de mi nos juntemos, son un grupo re lindo y nunca hicieron diferencias conmigo, por eso siempre me puse las pilas", agregó el chico que pertenece a la categoría 2007.

Para cerrar expresó: "Hoy mi vieja me mostró el mensaje del profe y quise llorar, pero no podemos hacer nada. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local los voy a ir a ver como hice siempre. Los voy a extrañar una banda de verdad".

https://twitter.com/elo999_/status/1506319801521631233 hoy un compañero mandó esto, lloren conmigo pic.twitter.com/ZcmuMAv4SO — fan del agua (@elo999_) March 22, 2022

Claro que estas palabras no pasaron desapercibidas en las redes y varios usuarios comenzaron a realizar una campaña para juntar dinero y ayudar al niño a seguir con su pasión.

https://twitter.com/elo999_/status/1506584335800934404 CVU: 0000003100069083111658 (no se si lo copie bien, revisen)



Nombre: Gabriela.lugo.873 pic.twitter.com/GDkw75YYjQ — fan del agua (@elo999_) March 23, 2022

Sin embargo el mensaje llegó hasta el dueño de la institución, Marcelo Fortes que se sumó a la cadena de mensajes y expresó que no va a ser necesario la donación de dinero, ya que el club cuenta con un sistema de becas.

"Buen dia leo esto soy el presidente del club, tenemos un sistema de becas en donde hay muchísimos chicos que las tienen no hace falta ningun cbu, que se acerque la mama llene la planilla y se incorpora como otros tantos chicos, no hace falta que donen dinero estamos para contener".