Astrología: 3 signos que recibirán un shock de poder por la Luna Llena en Escorpio

Estos son los tres signos más favorecidos por esta Luna:

Tauro: el que rompe con lo viejo

Aunque Escorpio sea su signo opuesto, Tauro encuentra en esta Luna la posibilidad de desprenderse de cargas que venía acumulando hace tiempo. Es momento de soltar patrones de control, de aceptar que no todo puede planearse y que fluir es parte del crecimiento.

El área de las relaciones personales estará especialmente iluminada. Puede aparecer una conversación pendiente, una revelación o incluso un cierre. Pero lo que parecía una pérdida, se convierte en liberación. Tauro tendrá la oportunidad de recuperar su poder personal. El universo le pide que confíe, que se permita lo inesperado. Esta vez, saldrá ganando.

“Lo que te duele te transforma. Esta Luna no es suave, pero sí sanadora”, dice la astróloga española Esther Gili sobre el tránsito escorpiano.

Escorpio: el renacer del ave fénix

Como signo protagonista de esta lunación, Escorpio experimentará una revolución interna. Será como ver en el espejo todo aquello que evitaba mirar, pero también como una oportunidad de decidir qué dejar atrás. La energía lunar potencia su intuición, su capacidad de transformación y su magnetismo personal.

Escorpio lleva meses con procesos internos fuertes. Ahora verá resultados. Viejas heridas podrían encontrar cierre. Se disuelven miedos, se liberan karmas. Esta Luna trae verdad y autenticidad. Escorpio se permite renacer. Algunos escorpianos podrían experimentar reencuentros emocionales o tomar decisiones radicales en su vida profesional.

Quienes se atrevan a cerrar una etapa, verán una nueva puerta abrirse casi de inmediato.

Piscis: intuición en su punto más alto

Para Piscis, esta Luna será un amplificador de dones intuitivos. El agua de Escorpio activa la profundidad emocional de este signo y le permite conectar con verdades internas que estaban dormidas. Puede que surjan sueños lúcidos, sincronicidades o incluso señales claras sobre un camino a tomar.

Piscis también se verá beneficiado en lo creativo. Quienes se dediquen al arte, la escritura o la espiritualidad, encontrarán una fuente de inspiración muy potente. Es una Luna que despierta el alma, pero también que pide anclarse a la realidad. No todo será onírico: algunos piscianos recibirán noticias reveladoras, que les permitirán tomar decisiones firmes.

En temas del corazón, es tiempo de hablar claro y abrir el corazón. La conexión emocional puede profundizarse con una pareja, o con uno mismo.

¿Qué hacer durante esta Luna Llena?

Los efectos de esta Luna Llena en Escorpio no son suaves. Invitan a mirar hacia adentro, a aceptar lo que no se puede controlar y a trabajar en la transformación interna. Por eso, es un buen momento para:

Escribir una carta de liberación: lo que ya no se desea en la vida.

Hacer una meditación de corte energético o limpieza emocional.

Revisar vínculos y patrones de apego.

Dormir más y soñar consciente.

“Esta Luna no pide cambios externos, pide revolución interior”, dice la terapeuta holística Clara Nogués.

También es un momento ideal para rituales de cierre, baños con sales o hierbas como ruda, laurel y romero. Escorpio es un signo que pide profundidad, así que nada superficial servirá. Hay que ir al núcleo.

¿Y los otros signos?

No es que el resto del zodiaco quede al margen. Cada signo sentirá la Luna en una parte distinta de su carta astral. Pero para estos tres signos —Tauro, Escorpio y Piscis— la energía será más directa, intensa y reveladora.

Quienes tengan ascendente o Luna en estos signos también experimentarán con mayor fuerza los efectos. Además, esta lunación se da en conjunción con aspectos planetarios que favorecen la introspección y el cambio interno.

Esta Luna Llena en Escorpio no es para hacer, sino para sentir. No se trata de correr, sino de parar. No es tiempo de buscar respuestas afuera, sino de hacer silencio y escuchar adentro. Es, en definitiva, una Luna que no todos entenderán… pero que muchos van a necesitar.