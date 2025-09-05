Un hombre secuestró a sus hijos en Uruguay y tres días después los encontraron muertos en un auto

alfonsina-y-francisco-dos-nenes-de-2-y-6-anos-habian-sido-secuestrados-por-su-padre-andres-morosini-los-tres-fueron-encontrados-muertos-foto-gentileza-uruguay-al-dia-NYSI3BRDQJEIJPYWNUH7DFCZBU Alfonsina y Francisco, dos nenes de 2 y 6 años, habían sido secuestrados por su padre Andrés Morosini. Los tres fueron encontrados muertos. (Foto: gentileza Uruguay al Día).

Ese mensaje marcó el inicio del operativo de búsqueda que movilizó a policías de varios departamentos y mantuvo en vilo a todo el país.

El operativo y las pistas que llevaron al hallazgo

Las primeras líneas de investigación apuntaron al auto de Morosini, que fue visto en el peaje de la Ruta 2 camino a Fray Bentos, gracias a las cámaras de seguridad. Todo indicaba que intentaba escapar.

Con esas pruebas, los efectivos enfocaron el rastreo en la zona del arroyo Don Esteban, cerca de la Ruta 20. Finalmente, en ese punto dieron con el auto hundido y los tres cuerpos en su interior.

La fiscal del caso, Paula Goyeni, señaló en diálogo con Telemundo: “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Es un momento muy difícil”.

andres-morosini-era-intensamente-buscado-por-la-policia-desde-el-miercoles-despues-de-haber-secuestrado-a-sus-hijos-foto-facebook-tito-morosini-5XIIJB55WRDHTD3T64BGJG2DLY Andrés Morosini era intensamente buscado por la Policía desde el miércoles, después de haber secuestrado a sus hijos. (Foto: Facebook / Tito Morosini)

Quién era Andrés Morosini Rechoppa

Morosini tenía 28 años y era conocido en el ambiente del turf como jockey. Vivía en el barrio Jardines del Hipódromo, en la ciudad de Mercedes, y acumulaba antecedentes penales.

Fuentes consultadas por El País lo describieron como “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”. Incluso, confirmaron que había sido suspendido durante un año en su carrera y protagonizado varios conflictos.

Además, sobre él pesaban medidas cautelares por su historial judicial. A pesar de ello, logró acceder a la vivienda de su expareja y concretar el secuestro que terminó de la peor manera.