No se quedó callado

El explosivo descargo de Ricky Diotto luego de que Fernanda Callejón se comparara con Julieta Prandi

Ricky Diotto rompió el silencio tras la audiencia preliminar del juicio por violencia de género y reveló qué sintió al escuchar que Fernanda Callejón se comparó con Julieta Prandi y el martirio que la modelo vivió con Claudio Contardi.

5 sept 2025, 22:29
Ricky Diotto habló por primera vez con LAM (América TV) tras la audiencia preliminar del juicio por violencia de género del 28 de agosto y se refirió a la comparación que María Fernanda Callejón hizo con Julieta Prandi, y el calvario que vivió con Claudio Contardi.

Durante unos minutos de conversación con Santiago Riva Roy, el odontólogo fue consultado sobre la frase que su exesposa utilizó en la audiencia, idéntica a la de Prandi: “Estoy rota, a mí ya me rompieron”.

Ante esto, Diotto reflexionó y se distanció del comentario: “Son cosas que ella piensa, y si ella piensa que es así, está bien”. Y agregó: “No hay punto de comparación entre un caso y el otro. No hace falta ni que te lo aclare. De un lado hay una persona condenada a 19 años por violación, por un montón de cosas más, y mío no hay nada porque no pasó nada”.

Luego, admitió que un amigo le mandó el video con la comparación, y contó que sensaciones le generó: “Me reí, no te voy a mentir. Viste que (dice eso) y después se ríe. Ya está, muchachos. Estamos bien, en son de paz”.

Sobre si hubo cinismo de parte de su ex, sentenció: “No lo sé, pero pareciera como si se hubiese estudiado el libreto. Como se hubiese copiando, pero ya está”.

Cómo fue la audiencia entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se volvieron a ver en la Justicia en una nueva audiencia, en la que ambos mostraron disposición para avanzar hacia una etapa de mayor entendimiento y paz entre las partes.

El conflicto se generó a partir de las serias acusaciones de la actriz contra su ex por violencia de género. La disputa continúa, involucrando denuncias por violencia, cuestiones patrimoniales y la manutención de su hija en común, Giovanna, de diez años.

Ambos se presentaron en los Tribunales de Campana para la audiencia preliminar previa al juicio oral. Durante la sesión, permanecieron separados a pocos metros de distancia, cada uno acompañado por sus respectivos abogados.

Al salir de la audiencia, Callejón y su abogado se acercaron a las cámaras de Intrusos (América TV) para explicar sus intenciones de avanzar hacia una etapa de mayor tranquilidad.

"No hay resultados todavía y es absolutamente confidencial lo que pasó ahí adentro. No es algo lindo, la verdad que no está bueno", señaló la actriz.

Por su parte, su abogado agregó: "Estamos en una etapa de diálogo, en tratativas para ver si podemos empezar una etapa de paz, esa es la idea".

Callejón, en esa línea, remarcó: "Quiere paz por mí y sobre todo por mi hija. Necesito paz para poder criar una hija mujer en estos tiempos. Ojalá que estemos cerca de esa paz".

"Desde el primer día lo espero (la paz)", dijo antes de retirarse Diotto en su automóvil, sin dar demasiadas precisiones por el acuerdo de confidencialidad sobre lo conversado en la audiencia.

