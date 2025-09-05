El explosivo descargo de Ricky Diotto luego de que Fernanda Callejón se comparara con Julieta Prandi

Sobre si hubo cinismo de parte de su ex, sentenció: “No lo sé, pero pareciera como si se hubiese estudiado el libreto. Como se hubiese copiando, pero ya está”.

Cómo fue la audiencia entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se volvieron a ver en la Justicia en una nueva audiencia, en la que ambos mostraron disposición para avanzar hacia una etapa de mayor entendimiento y paz entre las partes.

El conflicto se generó a partir de las serias acusaciones de la actriz contra su ex por violencia de género. La disputa continúa, involucrando denuncias por violencia, cuestiones patrimoniales y la manutención de su hija en común, Giovanna, de diez años.

Ambos se presentaron en los Tribunales de Campana para la audiencia preliminar previa al juicio oral. Durante la sesión, permanecieron separados a pocos metros de distancia, cada uno acompañado por sus respectivos abogados.

Al salir de la audiencia, Callejón y su abogado se acercaron a las cámaras de Intrusos (América TV) para explicar sus intenciones de avanzar hacia una etapa de mayor tranquilidad.

"No hay resultados todavía y es absolutamente confidencial lo que pasó ahí adentro. No es algo lindo, la verdad que no está bueno", señaló la actriz.

Por su parte, su abogado agregó: "Estamos en una etapa de diálogo, en tratativas para ver si podemos empezar una etapa de paz, esa es la idea".

Callejón, en esa línea, remarcó: "Quiere paz por mí y sobre todo por mi hija. Necesito paz para poder criar una hija mujer en estos tiempos. Ojalá que estemos cerca de esa paz".

"Desde el primer día lo espero (la paz)", dijo antes de retirarse Diotto en su automóvil, sin dar demasiadas precisiones por el acuerdo de confidencialidad sobre lo conversado en la audiencia.