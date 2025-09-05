Horóscopo del fin de semana para cada signo: descubrí tu día de suerte, número y carta de tarot

-
Día de suerte: sábado
-
Números: 1, 9, 27
-
Color: rojo intenso
Carta del tarot: El Mago
La energía de transformación será tu aliada. Si sentís que es momento de arriesgarte, el universo te está dando luz verde.
Astrologia Venus entra en Tauro.webp
Tauro: seguridad emocional y noticias positivas
Tauro encontrará durante este fin de semana la estabilidad que tanto ha buscado. El viernes te llega una noticia vinculada a lo laboral que te da tranquilidad. El sábado promete encuentros familiares armónicos y el domingo será ideal para practicar la calma y agradecer lo vivido.
Tu energía será magnética. Aprovechala para sembrar relaciones duraderas y construir sobre bases firmes.
signos astrologia geminis.jpg
Géminis: tu intuición te va a sorprender
El viernes se abre una puerta clave para negociaciones o acuerdos. El sábado te posiciona en el centro de la atención gracias a tu carisma. El domingo será el día que más te sacuda: un mensaje inesperado o un sueño podrían darte pistas emocionales sobre algo no resuelto.
Este es el momento de escucharte. Hay señales que no son ruidosas, pero son certeras.
Cáncer: el regreso de lo emocional
Viernes de revisión financiera. Sábado con fuerte presencia de la familia y domingo propicio para la introspección. El horóscopo del fin de semana marca para Cáncer una conexión profunda con lo espiritual. No ignores lo que sentís: el universo está hablándote.
-
Día de suerte: sábado
-
Números: 6, 14, 30
-
Color: plateado
Carta del tarot: La Luna
Estás por comprender algo que no lograbas ver con claridad. La intuición será tu GPS.
Leo: éxito a la vista, pero con una advertencia
El viernes llega con oportunidades claras de éxito profesional. El sábado será ideal para iniciar o profundizar romances. Pero el domingo... una energía de planificación te invitará a evaluar decisiones recientes. ¿Estás construyendo tu futuro o solo resolviendo urgencias?
-
Día de suerte: viernes
-
Números: 8, 19, 40
-
Color: dorado
Carta del tarot: El Sol
Brillarás, pero no te deslumbres con lo superficial. El verdadero avance vendrá de la autocrítica.
virgo luna astrologia.jpeg
Virgo: una propuesta inesperada aparece
Virgo tendrá un viernes cargado de pendientes. Pero el sábado rompe la rutina: se presenta una propuesta inesperada en lo profesional o académico. El domingo vas a necesitar silencio y descanso. Escuchá a tu cuerpo.
Una pausa a tiempo te permitirá ver con mayor claridad lo que realmente importa.
marte en libra signos astrologia .
Libra: entre el equilibrio y la emoción
Viernes con oportunidades laborales. El sábado, reuniones donde serás protagonista. El domingo podría sorprenderte con un reencuentro o reconciliación sentimental.
Tu energía está alineada para resolver lo pendiente con equilibrio. No dejes que las emociones te desborden.
Escorpio: lo que llega va a transformarte
Escorpio vivirá un fin de semana potente. El viernes llegan noticias vinculadas al dinero. El sábado será extremadamente intenso a nivel afectivo. Y el domingo tendrás espacio para reevaluar un proyecto personal clave.
Este es uno de los signos con mayor carga transformadora. Lo que termines este fin de semana, no volverá.
Sagitario: viajes cortos y decisiones clave
El viernes está marcado por acuerdos. El sábado se activa el movimiento: puede aparecer un viaje corto, una escapada o una salida espontánea. El domingo te va a tomar en plena inspiración espiritual.
Estás en un momento de expansión. Aprovechá cada experiencia para aprender.
Capricornio: el poder de la planificación
Viernes de avances concretos. Sábado de tensiones familiares que deberás resolver con diplomacia. El domingo te va a encontrar tranquilo, si sabés ordenar tus prioridades.
No subestimes tu capacidad de liderar. Pero recordá: liderazgo no es control.
luna del Esturión luna llena acuario signos astrologia 2
Acuario: una sorpresa que no veías venir
Acuario va a tener un fin de semana de sorpresas. El viernes llega una idea disruptiva o propuesta inesperada. El sábado tu vida social se activa con fuerza. El domingo podría haber una revelación amorosa.
Mirá más allá de lo evidente. Hay personas queriendo entrar a tu vida.
Piscis: sin predicción… y eso también dice algo
Para este fin de semana, el signo de Piscis quedó fuera del horóscopo público de Mhoni Vidente. ¿Coincidencia o señal? Tal vez la energía esté tan cambiante que el silencio sea la mejor predicción.
Tres signos que deben estar atentos
Según la energía astrológica de este fin de semana, tres signos destacan por su intensidad:
-
Escorpio: La transformación será inevitable.
-
Géminis: La intuición y los mensajes sutiles serán clave.
-
Leo: Brilla, pero no pierdas el foco.
Estos signos podrían vivir eventos que cambien su rumbo, para bien o para sacudir estructuras. El resto tendrá momentos de aprendizaje o consolidación.