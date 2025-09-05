Horóscopo del fin de semana para cada signo: descubrí tu día de suerte, número y carta de tarot

Día de suerte: sábado

Números: 1, 9, 27

Color: rojo intenso

Carta del tarot: El Mago

La energía de transformación será tu aliada. Si sentís que es momento de arriesgarte, el universo te está dando luz verde.

Astrologia Venus entra en Tauro.webp

Tauro: seguridad emocional y noticias positivas

Tauro encontrará durante este fin de semana la estabilidad que tanto ha buscado. El viernes te llega una noticia vinculada a lo laboral que te da tranquilidad. El sábado promete encuentros familiares armónicos y el domingo será ideal para practicar la calma y agradecer lo vivido.

Día de suerte: viernes

Números: 2, 18, 33

Color: verde esmeralda

Carta del tarot: La Emperatriz

Tu energía será magnética. Aprovechala para sembrar relaciones duraderas y construir sobre bases firmes.

signos astrologia geminis.jpg

Géminis: tu intuición te va a sorprender

El viernes se abre una puerta clave para negociaciones o acuerdos. El sábado te posiciona en el centro de la atención gracias a tu carisma. El domingo será el día que más te sacuda: un mensaje inesperado o un sueño podrían darte pistas emocionales sobre algo no resuelto.

Día de suerte: domingo

Números: 5, 11, 29

Color: amarillo brillante

Carta del tarot: Los Enamorados

Este es el momento de escucharte. Hay señales que no son ruidosas, pero son certeras.

signos astrologia cancer

Cáncer: el regreso de lo emocional

Viernes de revisión financiera. Sábado con fuerte presencia de la familia y domingo propicio para la introspección. El horóscopo del fin de semana marca para Cáncer una conexión profunda con lo espiritual. No ignores lo que sentís: el universo está hablándote.

Día de suerte: sábado

Números: 6, 14, 30

Color: plateado

Carta del tarot: La Luna

Estás por comprender algo que no lograbas ver con claridad. La intuición será tu GPS.

venus leo signos

Leo: éxito a la vista, pero con una advertencia

El viernes llega con oportunidades claras de éxito profesional. El sábado será ideal para iniciar o profundizar romances. Pero el domingo... una energía de planificación te invitará a evaluar decisiones recientes. ¿Estás construyendo tu futuro o solo resolviendo urgencias?

Día de suerte: viernes

Números: 8, 19, 40

Color: dorado

Carta del tarot: El Sol

Brillarás, pero no te deslumbres con lo superficial. El verdadero avance vendrá de la autocrítica.

virgo luna astrologia.jpeg

Virgo: una propuesta inesperada aparece

Virgo tendrá un viernes cargado de pendientes. Pero el sábado rompe la rutina: se presenta una propuesta inesperada en lo profesional o académico. El domingo vas a necesitar silencio y descanso. Escuchá a tu cuerpo.

Día de suerte: domingo

Números: 3, 16, 25

Color: azul marino

Carta del tarot: El Ermitaño

Una pausa a tiempo te permitirá ver con mayor claridad lo que realmente importa.

marte en libra signos astrologia .

Libra: entre el equilibrio y la emoción

Viernes con oportunidades laborales. El sábado, reuniones donde serás protagonista. El domingo podría sorprenderte con un reencuentro o reconciliación sentimental.

Día de suerte: sábado

Números: 4, 12, 28

Color: rosa pastel

Carta del tarot: La Justicia

Tu energía está alineada para resolver lo pendiente con equilibrio. No dejes que las emociones te desborden.

La Luna y Escorpio 1.jpg

Escorpio: lo que llega va a transformarte

Escorpio vivirá un fin de semana potente. El viernes llegan noticias vinculadas al dinero. El sábado será extremadamente intenso a nivel afectivo. Y el domingo tendrás espacio para reevaluar un proyecto personal clave.

Día de suerte: viernes

Números: 7, 15, 21

Color: negro

Carta del tarot: La Muerte

Este es uno de los signos con mayor carga transformadora. Lo que termines este fin de semana, no volverá.

Luna y Sagitario 3.jpg

Sagitario: viajes cortos y decisiones clave

El viernes está marcado por acuerdos. El sábado se activa el movimiento: puede aparecer un viaje corto, una escapada o una salida espontánea. El domingo te va a tomar en plena inspiración espiritual.

Día de suerte: sábado

Números: 10, 23, 31

Color: morado

Carta del tarot: La Templanza

Estás en un momento de expansión. Aprovechá cada experiencia para aprender.

signos septiembre (2)

Capricornio: el poder de la planificación

Viernes de avances concretos. Sábado de tensiones familiares que deberás resolver con diplomacia. El domingo te va a encontrar tranquilo, si sabés ordenar tus prioridades.

Día de suerte: viernes

Números: 9, 17, 34

Color: café

Carta del tarot: El Diablo

No subestimes tu capacidad de liderar. Pero recordá: liderazgo no es control.

luna del Esturión luna llena acuario signos astrologia 2

Acuario: una sorpresa que no veías venir

Acuario va a tener un fin de semana de sorpresas. El viernes llega una idea disruptiva o propuesta inesperada. El sábado tu vida social se activa con fuerza. El domingo podría haber una revelación amorosa.

Día de suerte: domingo

Números: 13, 20, 35

Color: turquesa

Carta del tarot: La Estrella

Mirá más allá de lo evidente. Hay personas queriendo entrar a tu vida.

Piscis: sin predicción… y eso también dice algo

Para este fin de semana, el signo de Piscis quedó fuera del horóscopo público de Mhoni Vidente. ¿Coincidencia o señal? Tal vez la energía esté tan cambiante que el silencio sea la mejor predicción.

signos preocupacion

Tres signos que deben estar atentos

Según la energía astrológica de este fin de semana, tres signos destacan por su intensidad:

Escorpio : La transformación será inevitable.

Géminis : La intuición y los mensajes sutiles serán clave.

Leo: Brilla, pero no pierdas el foco.

Estos signos podrían vivir eventos que cambien su rumbo, para bien o para sacudir estructuras. El resto tendrá momentos de aprendizaje o consolidación.