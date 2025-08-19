En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
HORÓSCOPO

Astrología: los signos que evitarán malentendidos si actúan ahora con Mercurio directo en Leo

Con Mercurio directo en Leo en la Astrología, la comunicación recupera brillo y claridad. Para algunos signos, es hora de hablar sin miedo.

Lo que ayer fue enredo

Lo que ayer fue enredo, hoy puede ser claridad. Foto: Internet/Astrología.

Mercurio retrógrado suele dejarnos enredos, mensajes confusos, citas mal coordinadas. Pero ahora que se pone directo en Leo, el aire se limpia. Es como abrir la ventana después de días de humedad. La invitación es a animarse a decir lo que antes parecía complicado, con confianza y hasta con un poco de humor leonino.

Leé también Astrología: 4 signos que sienten un renacer emocional en Venus-Júpiter en Cáncer.
Venus y Júpiter en Cáncer: cuando el amor y la esperanza se dan la mano. Foto: Astrología/Ideogram.

Después de semanas de confusiones, este cambio es como un regalo. Es ese momento en el que por fin el mensaje llega, la persona contesta, la charla pendiente se da sin vueltas. Si sentías que estabas “hablando en otro idioma” con alguien, ahora hay más chances de que la conexión se dé con claridad.

Astrología: Palabras que también acarician

Mercurio en Leo también invita a animarse a decir cosas lindas, no solo reclamos. Un elogio, un gesto de cariño, una palabra de aliento pueden tener un impacto enorme ahora. La comunicación deja de ser trámite y vuelve a ser puente. Y eso, cuando hablamos de vínculos, vale oro.

image
Mercurio directo en Leo: hablar sin miedo tambi&eacute;n es brillar. Foto: Internet/Astrolog&iacute;a.

Mercurio directo en Leo: hablar sin miedo también es brillar. Foto: Internet/Astrología.

Los signos más favorecidos

Leo: tu voz recupera poder, y los malentendidos se disipan. Aprovechá para negociar, aclarar, seducir.

Sagitario: volvés a conectar con tu entusiasmo. Decís lo que sentís sin vueltas.

Aries: tu fuego encuentra eco. Palabras claras, directas y con energía vital.

Géminis: la comunicación fluye, volvés a sentirte en tu elemento.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Mercurio directo en Leo?

Que la comunicación vuelve a fluir con fuerza y entusiasmo, dejando atrás malentendidos.

¿Qué signos aprovechan más este tránsito?

Leo, Aries, Sagitario y Géminis, aunque todos sentimos alivio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología
Notas relacionadas
Astrología: ¿Qué significa esta conjunción Venus-Júpiter para tu deseo, tu pareja, tu autoestima?
Primera cita con alguien que ama la astrología: 5 cosas que deberías saber para no quedar mal
Astrología: predicciones de amor, trabajo y dinero para cada signo zodiacal

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar