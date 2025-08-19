Astrología: los signos que evitarán malentendidos si actúan ahora con Mercurio directo en Leo

image Mercurio directo en Leo: hablar sin miedo también es brillar. Foto: Internet/Astrología.

Los signos más favorecidos

Leo: tu voz recupera poder, y los malentendidos se disipan. Aprovechá para negociar, aclarar, seducir.

Sagitario: volvés a conectar con tu entusiasmo. Decís lo que sentís sin vueltas.

Aries: tu fuego encuentra eco. Palabras claras, directas y con energía vital.

Géminis: la comunicación fluye, volvés a sentirte en tu elemento.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Mercurio directo en Leo?

Que la comunicación vuelve a fluir con fuerza y entusiasmo, dejando atrás malentendidos.

¿Qué signos aprovechan más este tránsito?

Leo, Aries, Sagitario y Géminis, aunque todos sentimos alivio.