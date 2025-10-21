En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
Palta rellena de atún: la combinación que nadie esperaba y se volvió un clásico del verano

La palta rellena de atún es una receta rápida, nutritiva y perfecta para los días de calor. Con pocos ingredientes y sin necesidad de cocinar, se transforma en una opción ideal para una comida liviana, práctica y llena de sabor.

Cuando las temperaturas suben o simplemente no hay ganas de cocinar, las recetas frías se convierten en grandes aliadas. Una de las combinaciones más populares en esos casos es la palta rellena de atún, una preparación sencilla que no requiere fuego, se prepara en minutos y ofrece una mezcla perfecta entre cremosidad, frescura y proteínas.

Esta receta es ideal para resolver un almuerzo rápido, una cena liviana o incluso una entrada elegante sin complicarse demasiado. Además, puede adaptarse con lo que haya en casa, sumando ingredientes que complementen el sabor del relleno.

Qué ingredientes se necesitan

  • 2 paltas maduras (ni muy blandas ni muy duras)

  • 1 lata de atún (en agua o en aceite, escurrido)

  • 2 cucharadas de mayonesa o yogur natural

  • Jugo de medio limón

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: cebolla morada picada, huevo duro, tomate, perejil o aceitunas

Paso a paso para prepararla

  • Preparar las paltas: cortar las paltas al medio, retirar el carozo y, con cuidado, sacar parte de la pulpa sin romper la cáscara. Reservar las mitades vacías, que servirán como base para el relleno.

  • Armar el relleno: en un bowl, mezclar el atún con la pulpa de palta que se extrajo, la mayonesa (o yogur), el jugo de limón, la sal y la pimienta. Integrar bien hasta obtener una preparación cremosa.

  • Agregar los extras: si se desea, sumar cebolla morada, huevo duro picado, tomate en cubos o perejil fresco. Estos ingredientes aportan textura y frescura.

  • Rellenar las paltas: colocar la mezcla dentro de las mitades de palta, rellenando generosamente.

  • Servir y disfrutar: se puede servir inmediatamente o dejar unos minutos en la heladera para que esté más fresca al momento de comer.

Por qué esta receta es una gran opción

La palta rellena de atún no solo es deliciosa, sino también una opción equilibrada desde lo nutricional. La palta aporta grasas saludables, fibra y potasio, mientras que el atún suma proteínas de alta calidad y omega 3. En conjunto, forman una comida completa, ligera y saciante.

Además, se adapta fácilmente a diferentes preferencias: si se prefiere una versión más liviana, puede reemplazarse la mayonesa por yogur natural o queso crema bajo en grasa. Para quienes siguen una alimentación sin gluten, esta receta es naturalmente libre de TACC.

Variantes para todos los gustos

Una de las ventajas de esta receta es su versatilidad. Se puede servir sobre hojas verdes, acompañada con tostadas o galletas de arroz, o incluso como parte de una ensalada más completa. También admite versiones más gourmet, incorporando palmitos, maíz o una pizca de curry para darle un toque diferente.

En eventos o reuniones, las mitades de palta rellenas funcionan muy bien como entradas frías: son vistosas, frescas y se preparan con anticipación. En cambio, para una comida rápida, bastan pocos minutos para tener un plato listo y nutritivo.

Un clásico que nunca falla

A veces, lo simple es lo que más sorprende. La palta rellena de atún es una muestra perfecta de cómo, con ingredientes básicos, se puede lograr un plato sabroso, saludable y visualmente atractivo. Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de comer rico.

Ya sea como parte de un almuerzo ligero, una cena improvisada o un plato fresco para compartir, esta receta demuestra que la cocina casera no necesita ser complicada para ser deliciosa.

