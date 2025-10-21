En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Alivio para el bolsillo

ANSES paga hasta $796.000 para los beneficiarios de AUH: requisitos y cómo hacer el trámite

Paso a paso, qué se debe hacer para cobrar esa suma y cuáles son las tres vías habilitadas por ANSES para dar cumplimiento con lo requerido.

Requisitos y cómo hacer el trámite para cobrar hasta $796.000 de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que ya se encuentra disponible la presentación de la Libreta correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) del ciclo 2025. Este trámite es obligatorio y permite acceder al 20% del monto retenido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

Los titulares tienen tres vías habilitadas para cumplir con el trámite anual:

  • A través de Mi ANSES:

    • Se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

    • Desde el portal se puede descargar el formulario, chequear el estado del trámite y subir el documento una vez completo y firmado.

  • De manera presencial en ANSES:

  • Se realiza en cualquier oficina del organismo, sin turno previo.

  • En operativos territoriales:

    • Los formularios también pueden entregarse en los puntos móviles que ANSES despliega en barrios y localidades del país.

    AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

    Qué acredita la Libreta de AUH y por qué es obligatoria

    El Formulario Libreta AUH certifica que cada niño, niña o adolescente:

    • Asistió a la escuela,

    • Recibió las vacunas obligatorias,

    • Cumplió con los controles de salud correspondientes.

    Una vez presentada, ANSES libera el 20% acumulado que se descuenta mensualmente durante el año. El plazo para cumplir con el trámite vence el 31 de diciembre de 2025. Si no se presenta, el titular continuará cobrando el 80% mensual, pero pierde el derecho al pago acumulado.

    Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH

    El reintegro varía según el tipo de asignación, la zona de residencia y la cantidad de meses cobrados dentro del período alcanzado. Los valores de referencia para 12 meses completos son los siguientes:

    Zona general

    • AUH: $188.069,40
    • AUH con discapacidad: $612.401,00

    Zona austral

    • AUH: $244.491,60
    • AUH con discapacidad: $796.122,60
