ANSES paga hasta $796.000 para los beneficiarios de AUH: requisitos y cómo hacer el trámite

AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES
Qué acredita la Libreta de AUH y por qué es obligatoria
El Formulario Libreta AUH certifica que cada niño, niña o adolescente:
Una vez presentada, ANSES libera el 20% acumulado que se descuenta mensualmente durante el año. El plazo para cumplir con el trámite vence el 31 de diciembre de 2025. Si no se presenta, el titular continuará cobrando el 80% mensual, pero pierde el derecho al pago acumulado.
Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH
El reintegro varía según el tipo de asignación, la zona de residencia y la cantidad de meses cobrados dentro del período alcanzado. Los valores de referencia para 12 meses completos son los siguientes:
Zona general
- AUH: $188.069,40
- AUH con discapacidad: $612.401,00
Zona austral
- AUH: $244.491,60
- AUH con discapacidad: $796.122,60