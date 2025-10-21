ANSES paga hasta $796.000 para los beneficiarios de AUH: requisitos y cómo hacer el trámite

Los formularios también pueden entregarse en los puntos móviles que ANSES despliega en barrios y localidades del país.

Qué acredita la Libreta de AUH y por qué es obligatoria

El Formulario Libreta AUH certifica que cada niño, niña o adolescente:

Asistió a la escuela,

Recibió las vacunas obligatorias,

Cumplió con los controles de salud correspondientes.

Una vez presentada, ANSES libera el 20% acumulado que se descuenta mensualmente durante el año. El plazo para cumplir con el trámite vence el 31 de diciembre de 2025. Si no se presenta, el titular continuará cobrando el 80% mensual, pero pierde el derecho al pago acumulado.

Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH

El reintegro varía según el tipo de asignación, la zona de residencia y la cantidad de meses cobrados dentro del período alcanzado. Los valores de referencia para 12 meses completos son los siguientes:

Zona general

AUH: $188.069,40

AUH con discapacidad: $612.401,00

Zona austral