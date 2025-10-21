La arriesgada decisión Paulo Dybala que podría indignar a Oriana Sabatini en medio del embarazo

"Un campeón del mundo está preparando las valijas. Es un secreto que está bajo cuatro llaves", adelantó el comunicador. Y luego dio más precisiones del plan de vida que tendrían Oriana y Paulo en la Argentina con la llegada del bebé.

“Un detalle: este jugador está terminando su casa en un barrio privado en Argentina”, añadió en referencia al hogar en la zona de Canning donde viviría con Oriana, la beba y sus mascotas.

“Está cerca del Boca Predio. Dybala va a jugar en Boca. Le dio el sí a Riquelme(Juan Román) y va a jugar en Boca si se clasifica a la próxima Copa Libertadores. Va a jugar con su amigo Paredes (Leandro)", precisó el periodista.

Y sobre esa decisión que habría tomado el futbolista marcó: "Quiere jugar el Mundial y sabe que le falta un poco de roce del fútbol argentino".

En tanto, en caso de concretarse su llegada al club argentino, esto podría traerle algún malestar a Oriana Sabatini, ya que es fanática de River Plate, clásico rival del Xeneize.

¿Se dará la llegada de Dybaba a Boca? ¿Qué dirá Oriana?

El especial mensaje de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por el Día de la Madre

El futbolista Paulo Dybala compartió un tierno saludo a su esposa Oriana Sabatini en Instagram por el Día de la Madre luego de confirmar hace unas semanas que esperan su primer bebé juntos.

"Primer posteo de nosotros tres", indicó Oriana en una emotiva publicación de Instagram con las imágenes del bebé en su vientre luego de la gran fiesta de casamiento en julio de 2024 en Exaltación de la Cruz después de seis años de relación.

Lo cierto es que de cara al nacimiento de la niña, previsto para marzo de 2026, el deportista compartió un emotivo saludo para su mujer desde las historias de Instagram.

Paulo Dybala compartió un tierno saludo para su esposa y futura mamá junto a una foto con sus perros, Bowen y Kaia: "Feliz día mamita hermosa", indicó enamorado. Y ella le respondió: "Te amo" con emojis de emoción, en medio del momento más especial que atraviesan en sus vidas a punto de formar la soñada familia.