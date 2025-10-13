En vivo Radio La Red
Horóscopo chino octubre 2025: predicciones para la Rata, el Tigre y el Conejo

Octubre llega con el mes del Perro en el horóscopo chino y trae cambios importantes para tres signos con mucha energía vital: Rata, Tigre y Conejo. Según las predicciones de Ludovica Squirru y la astrología oriental, este mes será ideal para reorganizar prioridades, cerrar ciclos y prepararse para una nueva etapa emocional y laboral.

Rata en octubre 2025: renovación económica y nuevas oportunidades laborales

La Rata, primer signo del zodiaco chino, se caracteriza por su inteligencia, intuición y habilidad para aprovechar las oportunidades. Este mes, la energía del Perro favorece los movimientos financieros y las decisiones estratégicas.

Octubre es el mes del Perro en el calendario chino, lo que resalta la energía de este signo, según las predicciones de Ludovica Squirru.

Según Ludovica Squirru, octubre será un período de renacimiento laboral para los nacidos bajo este signo (años 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020).

“La Rata encontrará soluciones creativas en medio del caos. Es tiempo de apostar por sus talentos naturales y animarse a dar un salto”, señala la astróloga argentina.

En lo profesional, habrá posibilidad de ascensos, nuevos proyectos o colaboraciones rentables, especialmente si se dejan atrás viejos temores. La clave estará en confiar en la propia visión y no depender tanto de la aprobación externa.

En el amor, la Rata podría reencontrarse con alguien del pasado o recibir una propuesta inesperada. Sin embargo, se recomienda prudencia antes de retomar vínculos antiguos, ya que el mes del Perro invita a actuar desde la sinceridad y no desde la nostalgia.

horoscopo chino rata tigre conejo 4

Horóscopo chino octubre 2025: qué le espera al Tigre en el mes del Perro

El Tigre, uno de los signos más fuertes del zodiaco chino, se enfrenta a un mes desafiante pero revelador. Octubre traerá pruebas de paciencia y necesidad de autocontrol, especialmente en temas laborales y familiares.

Ludovica Squirru explica que los nacidos en los años 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022 sentirán la energía del mes como una tensión entre el deseo de actuar y la necesidad de esperar.

“El Tigre querrá moverse rápido, pero el universo le pedirá estrategia y silencio”, advierte.

En el plano profesional, conviene evitar discusiones con superiores o compañeros y centrarse en resultados concretos. Si hay desacuerdos o malentendidos, la energía del mes sugiere dejar que las cosas se acomoden solas.

En el amor, el Tigre vivirá emociones intensas. Los solteros podrían conocer a alguien con gran compatibilidad, pero deberán cuidar de no idealizar. En parejas consolidadas, octubre favorece las conversaciones profundas que sanan heridas y renuevan el vínculo.

La salud emocional será clave: descansar más, alejarse de ambientes tóxicos y canalizar la energía en actividades físicas o creativas ayudará a mantener el equilibrio.

horoscopo chino rata tigre conejo

Predicciones para el Conejo en octubre 2025: introspección y armonía emocional

El Conejo, símbolo de la sensibilidad, la intuición y la diplomacia, encontrará en octubre un mes ideal para detenerse, sanar y recuperar la calma interior.

La energía del Perro es compatible con la del Conejo, lo que genera un entorno favorable para reflexionar sobre el rumbo personal y fortalecer los vínculos familiares.

Ludovica Squirru señala que los Conejos nacidos en los años 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011 atravesarán un proceso de sanación emocional:

“Es tiempo de perdonar y soltar. El Conejo necesita mirar hacia adelante sin miedo a los cambios.”

En el trabajo, octubre será ideal para planificar proyectos a largo plazo o iniciar capacitaciones, más que para concretar grandes movimientos. Las oportunidades llegarán en noviembre, pero este mes servirá para sembrar las bases.

En el amor, los Conejos tendrán una energía especial: aumenta el magnetismo y la conexión espiritual con la pareja. Si están solos, podrían sentir atracción por personas con quienes compartan afinidades artísticas o espirituales.

El consejo del mes: escuchar más y hablar menos. La intuición será la gran guía.

horoscopo chino rata tigre conejo 3

Energía general de octubre 2025: limpiar el pasado y prepararse para nuevos comienzos

Octubre se rige por el mes del Perro, lo que en la astrología china representa un tiempo de limpieza energética, sinceridad y justicia emocional.

La combinación con los signos Rata, Tigre y Conejo genera un escenario donde el equilibrio entre acción y reflexión será fundamental.

  • La Rata encontrará oportunidades si se enfoca en su intuición y no en el miedo.

  • El Tigre deberá controlar su impulsividad y actuar con estrategia.

  • El Conejo recibirá claridad espiritual y paz emocional si se permite soltar el pasado.

En términos generales, es un mes para cerrar temas pendientes, hacer limpieza del hogar y cuidar el cuerpo y la mente. Los rituales de gratitud y las prácticas de meditación oriental están especialmente favorecidos.

