Astrología: Mercurio vs. Saturno y el porqué te sentís pesado y cansado (Mirá cómo aprovecharlo)

Quizás aparezcan pensamientos pesimistas o autocríticos. Ese “crítico interno” que todo lo cuestiona y que nos hace sentir que nada alcanza. Pero si logramos bajarle el volumen, puede abrirse un espacio para pensar con más realismo, sin tanto humo ni idealización. Saturno pone los pies en la tierra: lo que queda después del filtro, es lo que de verdad vale la pena.

image A veces frenar es la única forma de escuchar de verdad. Foto: Astrología, Ideogram.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Este tránsito es ideal para tener conversaciones importantes, aunque no rápidas. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con sentido. De escuchar lo que el otro dice (y lo que no dice), de elegir palabras con cuidado y sinceridad.

En lugar de forzar resultados, podés anotar tus ideas y dejarlas reposar unos días. Muchas veces, cuando Mercurio se libera de Saturno, todo eso que parecía bloqueado florece con una claridad nueva.

También es un buen momento para revisar contratos, compromisos, responsabilidades: todo lo que requiere cabeza fría y paciencia.

Tres signos que lo sentirán con más fuerza

Géminis: Como regidos por Mercurio, pueden sentirse dispersos o mentalmente agotados. No intenten resolver todo hoy. Dejen que las ideas duerman un poco.

Capricornio: Saturno es su planeta regente, así que pueden sentir más presión de la habitual. Está bien ser responsables, pero no se olviden de respirar.

Piscis: Su sensibilidad puede chocar con tanta exigencia externa. No es flojera: es necesidad de procesar emociones antes de actuar.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Mercurio esté en oposición a Saturno?

Es un tránsito en el que la mente (Mercurio) se enfrenta con los límites y responsabilidades (Saturno). Puede traer lentitud, dudas o sensación de bloqueo mental.

¿Cuánto dura este efecto?

Se siente fuerte durante 3 a 5 días, aunque el clima puede arrastrarse levemente antes y después.

¿Cómo puedo aprovecharlo?

Bajando el ritmo. Revisá tus ideas, corregí detalles, escuchá con atención. No es momento para apurarse, sino para construir con calma.