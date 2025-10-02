En vivo Radio La Red
Astrología: Piscis con Marte en Escorpio imita el deseo intenso en busca de serenidad

El cruce de Piscis y Marte en Escorpio prende la chispa del deseo, pero pide equilibrio y calma. Mirá lo que dice la astrología.

Piscis con Marte en Escorpio: pasión que pide calma

Piscis con Marte en Escorpio: pasión que pide calma, deseo que busca refugio. Foto: astrología, ideogram.

Hay algo especial en el aire: es como sentir las emociones a todo volumen, mientras el cuerpo pide bajar el sonido para no saturarse.: con el encuentro de Piscis con Marte en Escorpio nos deja justo ahíeseo encendido pero con la necesidad de serenidad que refresque.

Podés notar que querés todo ya: un abrazo que calme, una charla pendiente, una decisión que venías pateando. El desafío está en no dejar que la ansiedad decida por vos.

Astrología: El deseo que empuja pero no apura

El tránsito potencia la atracción, las ganas de moverse y el coraje para decir “quiero esto”. No necesariamente habla de pasión romántica: también puede ser impulso creativo, motivación para empezar algo nuevo o para poner límites que venías postergando.

La clave está en que el deseo no te arrebate. No hace falta quemar etapas: Piscis con Marte en Escorpio te invita a disfrutar la intensidad, pero con pausa para no agotarte.

¿Cómo transformar la intensidad en algo sanador?

Una buena forma es canalizar esta energía en proyectos que te entusiasmen: arte, escritura, baile, actividad física. También es un gran momento para encuentros íntimos donde prime la sinceridad, sin disfraces.

El tránsito pide autenticidad: no usar el deseo para tapar vacíos, sino para alimentar lo que de verdad importa.Entre la pasión y la calma: buscar el equilibrio

El riesgo de esta combinación es quedarse atrapado en la montaña rusa emocional: subidones de euforia seguidos de cansancio. Por eso, más que nunca, cuidar los tiempos de descanso y los espacios propios se vuelve esencial.

El mensaje es claro: la intensidad no es enemiga de la paz; bien llevada, puede convertirse en un motor de conexión profunda.

LISTA DE SIGNOS

Escorpio: siente magnetismo extra y un impulso de tomar decisiones fuertes; ojo con el exceso.

Piscis: emociones al máximo; ideal para explorar su creatividad pero cuidando la energía.

Leo: aumenta su magnetismo, ideal para romances o proyectos artísticos.

Virgo: descubre pasión en vínculos cotidianos, sorpresas donde menos lo esperaba.

Sagitario: entusiasmo a flor de piel, buen momento para iniciar algo que le apasione.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se siente Piscis con Marte en Escorpio?

Con emociones intensas, deseo profundo y necesidad de hallar equilibrio entre acción y calma.

¿Es buen momento para hablar de lo que deseo?

Sí, siempre que se haga sin apuro: la energía favorece la sinceridad si no se deja arrastrar por el impulso.

