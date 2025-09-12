Luna en Tauro de septiembre 2025: los 4 signos que podrían iniciar una relación estable este mes

Tauro recibe esta Luna en su propio signo, lo que refuerza su necesidad de estabilidad. Es un momento clave para avanzar en relaciones que ya tienen bases sólidas o dar el paso hacia el compromiso.

Virgo: apertura emocional

Este tránsito despierta el lado más afectuoso de Virgo, que suele ser reservado. Se animará a expresar sentimientos y mostrarse más receptivo a propuestas de pareja.

astrologia signos pareja.jpg

Cáncer: deseo de contención

Cáncer buscará mayor cercanía emocional. La Luna en Tauro lo impulsa a crear un hogar emocional seguro y apostar por una relación estable y confiable.

Capricornio: vínculos firmes

La energía taurina activa el lado más responsable de Capricornio, que se sentirá motivado a construir relaciones serias y proyectar a futuro con alguien estable.