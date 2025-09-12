En vivo Radio La Red
Luna en Tauro de septiembre 2025: los 4 signos que podrían iniciar una relación estable este mes

La energía de Tauro impulsa el deseo de vínculos duraderos y compromisos firmes. Descubrí qué signos están listos para abrir su corazón y apostar al amor estable.

La Luna en Tauro del 11 al 13 de septiembre favorece la búsqueda de estabilidad emocional y relaciones a largo plazo. Bajo este tránsito, los signos se vuelven más receptivos al afecto y buscan construir vínculos basados en la confianza y la seguridad.

Es un momento ideal para quienes quieren dejar atrás relaciones inestables y apostar a vínculos más maduros y duraderos. Algunos signos estarán especialmente alineados con esta energía.

Luna en Tauro de septiembre 2025: 4 signos elegidos para tener éxito en el amor este mes

Tauro: listo para comprometerse

Tauro recibe esta Luna en su propio signo, lo que refuerza su necesidad de estabilidad. Es un momento clave para avanzar en relaciones que ya tienen bases sólidas o dar el paso hacia el compromiso.

Virgo: apertura emocional

Este tránsito despierta el lado más afectuoso de Virgo, que suele ser reservado. Se animará a expresar sentimientos y mostrarse más receptivo a propuestas de pareja.

Cáncer: deseo de contención

Cáncer buscará mayor cercanía emocional. La Luna en Tauro lo impulsa a crear un hogar emocional seguro y apostar por una relación estable y confiable.

Capricornio: vínculos firmes

La energía taurina activa el lado más responsable de Capricornio, que se sentirá motivado a construir relaciones serias y proyectar a futuro con alguien estable.

