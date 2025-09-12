En vivo Radio La Red
Luna
Tauro
ASTROLOGÍA

Luna en Tauro de septiembre 2025: cómo afecta tu autoestima y tu bienestar emocional según tu signo

Este tránsito invita a valorar el cuerpo, el autocuidado y la seguridad emocional. Así impacta en cada signo del zodíaco.

La Luna en Tauro invita a bajar la velocidad, reconectar con el cuerpo y disfrutar de los pequeños placeres. Es un momento ideal para fortalecer la autoestima y volver a priorizar el bienestar personal por encima de las exigencias externas.

Cada signo vivirá este proceso de forma distinta, según su energía.

Luna en Tauro de septiembre 2025: cómo afecta tu vida emocional según tu signo

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): refuerzo de la confianza

Estos signos sentirán un fuerte impulso para cuidar su cuerpo y su entorno. Se fortalecerá su seguridad personal y podrán sentirse más orgullosos de lo que construyeron.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): autocuidado emocional

La Luna en Tauro los anima a nutrirse emocionalmente, rodearse de personas confiables y reforzar los vínculos que les brindan contención.

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): equilibrio entre mente y cuerpo

Este tránsito los impulsa a frenar el ritmo mental y reconectar con lo sensorial: descanso, alimentación, rutinas de bienestar.

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): valoración personal

La energía taurina les recuerda que el valor personal no depende solo de los logros. Es un momento clave para frenar, disfrutar y agradecer lo alcanzado.

