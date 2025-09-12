Luna en Tauro de septiembre 2025: cómo afecta tu autoestima y tu bienestar emocional según tu signo

Estos signos sentirán un fuerte impulso para cuidar su cuerpo y su entorno. Se fortalecerá su seguridad personal y podrán sentirse más orgullosos de lo que construyeron.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): autocuidado emocional

La Luna en Tauro los anima a nutrirse emocionalmente, rodearse de personas confiables y reforzar los vínculos que les brindan contención.

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): equilibrio entre mente y cuerpo

Este tránsito los impulsa a frenar el ritmo mental y reconectar con lo sensorial: descanso, alimentación, rutinas de bienestar.

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): valoración personal

La energía taurina les recuerda que el valor personal no depende solo de los logros. Es un momento clave para frenar, disfrutar y agradecer lo alcanzado.