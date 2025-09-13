Tragedia en Córdoba: se estrelló un avión de acrobacias y murieron sus dos tripulantes en un festival

En paralelo, equipos de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y personal especializado trabajaron en la zona para contener las llamas, retirar los restos de la aeronave y preservar la escena del accidente.

Un festival aéreo marcado por la tragedia

El festival del Aeroclub de Bell Ville reúne cada año a cientos de vecinos y visitantes que disfrutan de exhibiciones de vuelo, acrobacias y actividades familiares. Sin embargo, la caída del avión experimental, que no estaba incluido en el cronograma oficial de acrobacias, convirtió el encuentro en una jornada de luto.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá establecer las causas del accidente. Entre las hipótesis iniciales se maneja una pérdida de sustentación durante el despegue, aunque los peritos aún trabajan para confirmar qué provocó la falla fatal.