Actualidad
Córdoba
Avión
Impactante

Tragedia en Córdoba: se estrelló un avión de acrobacias y murieron sus dos tripulantes en un festival

La aeronave, que provenía de una localidad de Santa Fe, habría comenzado a fallar pocos segundos después de iniciar la maniobra de despegue.

Se estrelló un avión de acrobacias y murieron sus dos tripulantes en un festival. 

Una tarde de celebración terminó en tragedia. Dos personas murieron este sábado tras un accidente aéreo en Bell Ville, Córdoba, cuando un avión biplaza experimental de acrobacia se estrelló al intentar despegar en la pista del Aeroclub local, en plena jornada del festival aéreo que se desarrollaba el fin de semana.

La aeronave, que provenía de una localidad de Santa Fe y no formaba parte de los acróbatas contratados para el evento, habría entrado a fallar pocos segundos después de iniciar la maniobra de despegue. Según los primeros reportes, impactó contra la pista y se incendió de manera inmediata.

Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes de la aeronave fallecieron en el acto. Aún no se difundieron oficialmente sus identidades. El fiscal de instrucción Nicolás Gambini encabezó las actuaciones iniciales, a la espera de la intervención de la justicia federal, que asumirá la investigación del siniestro.

El accidente ocurri&oacute; cuando la aeronave iba a despegar. (Foto: cortes&iacute;a)

El accidente ocurrió cuando la aeronave iba a despegar. (Foto: cortesía)

En paralelo, equipos de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y personal especializado trabajaron en la zona para contener las llamas, retirar los restos de la aeronave y preservar la escena del accidente.

Un festival aéreo marcado por la tragedia

El festival del Aeroclub de Bell Ville reúne cada año a cientos de vecinos y visitantes que disfrutan de exhibiciones de vuelo, acrobacias y actividades familiares. Sin embargo, la caída del avión experimental, que no estaba incluido en el cronograma oficial de acrobacias, convirtió el encuentro en una jornada de luto.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá establecer las causas del accidente. Entre las hipótesis iniciales se maneja una pérdida de sustentación durante el despegue, aunque los peritos aún trabajan para confirmar qué provocó la falla fatal.

