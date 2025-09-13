A24.com

Su evolución

La mamá de Daniela Celis reveló un nuevo parte médico de Thiago Medina y las novedades son poco alentadoras

La mamá de Daniela Celis brindó detalles sobre cómo sigue el estado de salud de Thiago Medina, y las novedades muestran que varios de sus órganos resultaron afectados.

13 sept 2025, 18:51
Luego de que se diera a conocer el primer parte médico de Thiago Medina tras el accidente que sufrió, el cual mencionaba principalmente la extirpación de su bazo, Silvia, la mamá de Daniela Celis, brindó nuevos detalles sobre su evolución, que no son nada alentadores.

Un momento muy complicado atraviesa el joven exparticipante de Gran Hermano, luego de haber colisionado con su moto frente a un vehículo. La noticia del accidente se difundió rápidamente y las distintas plataformas digitales se llenaron de mensajes de angustia, cadenas de oración y muestras de apoyo, deseándole fuerza y mucho cariño para su pronta recuperación.

Entre tanto, la mamá de Daniela contó a través de WhatsApp que tiene varios organos afectados. "De la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado", contó Silvia.

Mientras tanto, su expareja, se mostró completamente movilizada, yendo y viniendo desde el hospital hasta la iglesia, esperando que pueda superar este crítico estado de salud. La angustia familiar se mezcla con la solidaridad de amigos, fanáticos y seguidores que acompañan con mensajes y gestos de apoyo en estos momentos difíciles.

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina

Por la mañana del 13 de septiembre se difundió el primer parte médico de Thiago Medina, tras el grave accidente que sufrió en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, cuando colisionó contra un vehículo. El informe inicial dio cuenta de la gravedad de las lesiones y de la intervención quirúrgica que debió recibir.

"Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte de drogas vasoactivas. Y su estado sigue siendo reservado. Básicamente no ha variado mucho, fíjate que va a ser muy escueto. No quieren dar más detalles, porque seguramente serán horas fundamentales para saber cómo sigue su evolución. Lo cierto es que fue operado, como reiteramos, le extirparon el vaso. Tiene otros órganos también comprometidos, por eso la reserva del caso y lo poco que están emitiendo en este momento los médicos desde el hospital sobre el estado de salud", informó en primera instancia Fabián Rubino en Vivo el sábado (A24).

Minutos después, el hospital difundió de manera oficial un primer parte médico, breve pero preciso, en el que se detallan los hechos: “Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comunicado en sus primeras líneas.

Asimismo, se detalló el estado de Thiago al ingresar al noscomio y los tratamiento que le realizaron: “El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".

“Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”, concluyeron la comunicación.

