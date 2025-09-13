La mamá de Daniela Celis reveló un nuevo parte médico de Thiago Medina y las novedades son poco alentadoras

Mientras tanto, su expareja, se mostró completamente movilizada, yendo y viniendo desde el hospital hasta la iglesia, esperando que pueda superar este crítico estado de salud. La angustia familiar se mezcla con la solidaridad de amigos, fanáticos y seguidores que acompañan con mensajes y gestos de apoyo en estos momentos difíciles.

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina

Por la mañana del 13 de septiembre se difundió el primer parte médico de Thiago Medina, tras el grave accidente que sufrió en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, cuando colisionó contra un vehículo. El informe inicial dio cuenta de la gravedad de las lesiones y de la intervención quirúrgica que debió recibir.

"Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte de drogas vasoactivas. Y su estado sigue siendo reservado. Básicamente no ha variado mucho, fíjate que va a ser muy escueto. No quieren dar más detalles, porque seguramente serán horas fundamentales para saber cómo sigue su evolución. Lo cierto es que fue operado, como reiteramos, le extirparon el vaso. Tiene otros órganos también comprometidos, por eso la reserva del caso y lo poco que están emitiendo en este momento los médicos desde el hospital sobre el estado de salud", informó en primera instancia Fabián Rubino en Vivo el sábado (A24).

Minutos después, el hospital difundió de manera oficial un primer parte médico, breve pero preciso, en el que se detallan los hechos: “Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comunicado en sus primeras líneas.

Asimismo, se detalló el estado de Thiago al ingresar al noscomio y los tratamiento que le realizaron: “El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".

“Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”, concluyeron la comunicación.