Créditos para JUBILADOS de ANSES: cuánto puedo pedir sumando el AUMENTO y el BONO

Con un ingreso mensual de más de $400.000, un jubilado puede acceder a un préstamo de aproximadamente $1.900.000, a devolver en 36 meses (3 años). En ese caso, la cuota mensual estimada sería de unos $139.000, siempre que el solicitante no tenga otras deudas vigentes que le impidan afrontar esa obligación.

Estos préstamos pueden destinarse a gastos personales, compra de bienes, servicios médicos, refacciones del hogar o cualquier otra necesidad, y cuentan con tasas competitivas según el perfil del solicitante.

¿Se pueden sacar dos créditos al mismo tiempo?

Una consulta frecuente entre los adultos mayores es si pueden acceder a más de un crédito simultáneamente. La respuesta es sí: los jubilados pueden tener dos préstamos activos al mismo tiempo, siempre y cuando su capacidad de pago lo permita.

Eso sí, es clave tener en cuenta algunos puntos:

Tener ingresos suficientes para cubrir ambas cuotas sin comprometer otros gastos esenciales.

Evitar el sobreendeudamiento , ya que tener muchas obligaciones mensuales puede afectar el perfil crediticio .

Mantener al día los pagos, para evitar intereses punitorios o la imposibilidad de acceder a nuevas líneas de financiamiento.

Aumento también para AUH, SUAF y AUE

El incremento del 2,08% también alcanza a las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los nuevos valores son los siguientes:

AUH general: $119.691 por hijo. Se cobra el 80% mensual ($93.801,60) y se retiene el 20% ($23.938,20) , que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH .

AUH por hijo con discapacidad: $389.733, se cobra el 80% ($305.432,80) mensualmente

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $59.851

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.873

En todos los casos, los montos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde se deposita la prestación principal.