El violento antojo de Oriana Sabatini que preocupa y puede poner muy en riesgo a su bebé

Vestida con un top deportivo verde claro y un jogging gris, Oriana mostró orgullosa su pancita de cuatro meses. La imagen, lejos de pasar desapercibida, explotó en likes y comentarios llenos de ternura.

“Pero lo que más impactó fue su confesión sobre los antojos: “Para mí los antojos son más tipo pensamientos intrusivos que embarazada te cuesta más ignorarlos”, explicó con total sinceridad en el stream de Olga.

Y agregó, entre risas pero también con un dejo de preocupación:“Como por ejemplo… morder al perro”, le preguntaron y ella confirmó con un "sí".

Sin embargo, Oriana continuó explicando su sensación, que muchos interpretaron como una mezcla entre ansiedad, energía hormonal y desborde emocional.

“Básicamente, sí. O de repente momentos donde decís tipo: ‘Destruyo mi cuarto’, me agarro a las piñas con alguien, por ahí mi marido… ¿entendés? Son cosas que capaz te pasan en la vida real, pero ahora las podés justificar, ¿no?”.

Con su habitual espontaneidad, Oriana intentó tomarse el tema con humor, pero terminó diciendo algo que preocupó a muchos de sus fans: “ Para mí es que te sentís poseída. Hay un ser adentro tuyo, literal. Sí, estás poseída, ¿entendés?”.

Sus seguidores, lejos de tomarlo a la ligera, comenzaron a comentar con mezcla de ternura y preocupación. Oriana no teme mostrarse vulnerable, incluso en un momento tan delicado como el embarazo.