El violento antojo de Oriana Sabatini que preocupa y puede poner muy en riesgo a su bebé

Con una simple pero poderosa frase —“Vamos a ser papás”— y un video que ya supera los 37 millones de reproducciones en Instagram, Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que se convertirán en padres por primera vez.
Oriana Sabatini reveló un antojo muy violento que tiene y podría poner en riesgo a su bebé. Enterate.
La pareja, que selló su amor hace apenas 14 meses en una boda de ensueño, atraviesa el momento más dulce de su vida: esperan a su primera hija, que nacerá en Roma a comienzos de 2026.
Los fanáticos estallaron de felicidad, las redes se llenaron de mensajes de amor, y el mundo del espectáculo celebró la llegada de una nueva heredera de una de las parejas más queridas y admiradas del país.
El viernes 3 de octubre, Oriana compartió una imagen que enterneció a todos. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6.8 millones de seguidores, la cantante publicó una foto tomada frente al espejo del vestidor de su casa en Roma.
Vestida con un top deportivo verde claro y un jogging gris, Oriana mostró orgullosa su pancita de cuatro meses. La imagen, lejos de pasar desapercibida, explotó en likes y comentarios llenos de ternura.
“Pero lo que más impactó fue su confesión sobre los antojos: “Para mí los antojos son más tipo pensamientos intrusivos que embarazada te cuesta más ignorarlos”, explicó con total sinceridad en el stream de Olga.
Y agregó, entre risas pero también con un dejo de preocupación:“Como por ejemplo… morder al perro”, le preguntaron y ella confirmó con un "sí".
Sin embargo, Oriana continuó explicando su sensación, que muchos interpretaron como una mezcla entre ansiedad, energía hormonal y desborde emocional.
“Básicamente, sí. O de repente momentos donde decís tipo: ‘Destruyo mi cuarto’, me agarro a las piñas con alguien, por ahí mi marido… ¿entendés? Son cosas que capaz te pasan en la vida real, pero ahora las podés justificar, ¿no?”.
Con su habitual espontaneidad, Oriana intentó tomarse el tema con humor, pero terminó diciendo algo que preocupó a muchos de sus fans: “ Para mí es que te sentís poseída. Hay un ser adentro tuyo, literal. Sí, estás poseída, ¿entendés?”.
Sus seguidores, lejos de tomarlo a la ligera, comenzaron a comentar con mezcla de ternura y preocupación. Oriana no teme mostrarse vulnerable, incluso en un momento tan delicado como el embarazo.