La impactante revelación del abogado de Canosa: "Procesalmante Viviana ganó y Lizy Tagliani perdió"

Qué resolvió el juez ante la querella de Lizy Tagliani a Viviana Canosa

El abogado de Viviana Canosa, Juan Manuel Dragani, explicó que en primera instancia, tras el pago de la multa mínima requerida por el juez, la querella de Lizy Tagliani contra su defendida quedó extinguida.

"El juez dijo que pagáramos el mínimo, eso no implica reconocer hechos ni derechos. La postura de Viviana es: si tiene que seguir diciendo verdades y pagar multas, lo va a seguir haciendo. Lo que quiere decir es que la causa en primera instancia para Viviana Canosa terminó, la señora Lizy Tagliani apeló y obviamente cuando uno apela es porque está en desacuerdo con una resolución. Procesalmente hoy Viviana ganó, Lizy Tagliani perdió. Apeló y veremos qué dice la cámara al respecto", precisó el letrado.

"En esa audiencia no se ahonda en la cuestión de fondo, ambos nos mantuvimos en las posturas y eso fue todo. Fue una cuestión netamente procesal. Si la señora Lizy Tagliani se sintió afectada en su moral tendrá que ir a reclamarlo en sede civil cosa que hasta ahora no ocurrió ni con Lizy ni con ninguna otra persona", continuó su relato.

Y aclaró sobre lo que se viene y en base a su experiencia en el derecho: "Hay que esperar ahora que la Cámara confirme la resolución de primera instancia o si la revoca, y entiendo de acuerdo a la experiencia que he transitado en estos procesos que la Cámara va a confirmar la resolución y finalmente va a quedar extinguida la acción penal".

"Viviana es denunciante, no querellante. Viviana no acusa, quien acusa es la fiscalía. Viviana denuncia, la fiscalía acusa. Al día de hoy no hay ninguna acción civil contra ella", concluyó Dragani sobre lo expuesto por su clienta en sede judicial.

Por su parte, Lizy Tagliani, quien también demandó a Lucas Bertero por otro conflicto mediático, insiste en ir a fondo con el tema y en unas disculpas públicas de la conductoras.