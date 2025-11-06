La impactante revelación del abogado de Canosa: "Procesalmante Viviana ganó y Lizy Tagliani perdió"

Viviana Canosa y Lizy Tagliani están enfrentadas desde hace tiempo en el marco de un conflicto legal entre las dos ante una polémica denuncia de la periodista que derivó en la furia de Lizy y decidir accionar judicialmente.
Juan Manuel Dragani, letrado de Viviana Canosa, habló en Intrusos sobre la actualidad de la causa penal iniciada por Lizy Tagliani contra la conductora por su polémica denuncia.
Lo cierto es que en diálogo con Intrusos (América Tv), el abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani aclaró que la querella penal por calumnias e injurias iniciada por Tagliani quedó extinguida en primera instancia tras el pago de una multima mínima dispuesta por el juez y que Lizy, en desacuerdo con esa determinación, apeló la resolución.
"La realidad es que Lizy Tagliani inicia una querella por calumnias e injurias, nosotros formulamos un descargo, ofrecimos prueba. El primer acto fue una audiencia que ustedes recordarán donde fue Lizy en forma presencial y yo estuve por zoom como apoderado de Viviana. Lejos de rectificarnos, ratificamos lo expuesto y no pedimos disculpas, se lo hicimos saber al juez", indicó el letrado de Viviana Canosa en diálogo con el equipo liderado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
Y explicó sobre la actualidad del proceso: "Antes de que se sustancie la prueba, que eso es dentro del desarrollo de un juicio oral, lo que nosotros hicimos fue una salida procesal que nos ofrece el código que es extinguir la acción penal en función del pago de una multa. La escala de la multa por ambos delitos, calumnias e injurias, van desde los 1500 pesos hasta los 50 mil".
El abogado de Viviana Canosa, Juan Manuel Dragani, explicó que en primera instancia, tras el pago de la multa mínima requerida por el juez, la querella de Lizy Tagliani contra su defendida quedó extinguida.
"El juez dijo que pagáramos el mínimo, eso no implica reconocer hechos ni derechos. La postura de Viviana es: si tiene que seguir diciendo verdades y pagar multas, lo va a seguir haciendo. Lo que quiere decir es que la causa en primera instancia para Viviana Canosa terminó, la señora Lizy Tagliani apeló y obviamente cuando uno apela es porque está en desacuerdo con una resolución. Procesalmente hoy Viviana ganó, Lizy Tagliani perdió. Apeló y veremos qué dice la cámara al respecto", precisó el letrado.
"En esa audiencia no se ahonda en la cuestión de fondo, ambos nos mantuvimos en las posturas y eso fue todo. Fue una cuestión netamente procesal. Si la señora Lizy Tagliani se sintió afectada en su moral tendrá que ir a reclamarlo en sede civil cosa que hasta ahora no ocurrió ni con Lizy ni con ninguna otra persona", continuó su relato.
Y aclaró sobre lo que se viene y en base a su experiencia en el derecho: "Hay que esperar ahora que la Cámara confirme la resolución de primera instancia o si la revoca, y entiendo de acuerdo a la experiencia que he transitado en estos procesos que la Cámara va a confirmar la resolución y finalmente va a quedar extinguida la acción penal".
"Viviana es denunciante, no querellante. Viviana no acusa, quien acusa es la fiscalía. Viviana denuncia, la fiscalía acusa. Al día de hoy no hay ninguna acción civil contra ella", concluyó Dragani sobre lo expuesto por su clienta en sede judicial.
Por su parte, Lizy Tagliani, quien también demandó a Lucas Bertero por otro conflicto mediático, insiste en ir a fondo con el tema y en unas disculpas públicas de la conductoras.