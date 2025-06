Astrología: rituales para hacer durante la Luna Nueva en Cáncer de junio

Repetilo hasta que la vibración haga eco en tu cuerpo. Este ritual te conectará con el espacio interno donde germina lo real y lo nutritivo.

luna cancer ritual astrologia.jpg

Crear tu red de afectos

Solicitaste comunidades que te sostengan. Ahora las celebrás. Haz una lista de 4-6 personas que vibran en tu misma frecuencia. Pueden no ser familia de sangre, pero sí del alma. Agregá también en la lista las cosas que te nutren: tomar mate con amigas, cantar sin filtro, cocinar entre risas.

Escribí cada elemento en un papel. Luego, doblalos y colocalos en un cuenco o caja que recomposes como un altar íntimo. Encendé una vela blanca dentro (símbolo de pureza emocional).

Al encenderla, decí:

“Nutrimos nuestra red, nos sostenemos en la frecuencia del afecto”.

Dejá que la vela se consuma o déjala encendida hasta el amanecer, según tu convicción. Esta acción te alinea a la energía del vínculo verdadero.

Soltar el glitter triste

En este ciclo, el éxito vacío no alimenta. Por eso es momento de soltar las caretas, la sonrisa para la foto. Cada ritual pide un gesto simbólico: regará esa máscara. Podés escribir en un papel las normas del "éxito externo" que te autoimpusiste (triunfar, sobresalir, gustar, certificar...) y luego quemarlo (con cuidado) en un recipiente. Dejá que las cenizas se enfríen.

Mientras asistas al fuego, repetí:

“Me despido del triunfo vacío. Le doy la bienvenida al afecto real”.

Este sencillo acto marca tu elección por lo profundo vs. lo hueco.

velas ritual noche san juan astrologia.jpeg

Nutrir tu espacio real y simbólico

Casa, cuerpo y alma alineados. Limpiá tu hogar con agua y sal marina o limpiá con sahumerio de palo santo o salvia. Pasá por cada rincón con una intención clara:

Cocina para agradecer la nutrición recibida.

Armá una esquina de lectura, fotos, plantas.

Redecorá con objetos que recuerden encuentros cálidos.

Mientras limpias, decí:

“Este espacio me sostiene. Aquí me cuido y me expando”.

Así ritualizas tu hogar físico como extensión de tu “casa emocional”.

Balancear tu energía materna/paterna

Cáncer invita a reparar lo que hiciste por cuidar. Ahora es momento de recibir sin culpa. Pudiste haber sido demasiado dadora. En tu ritual, encendé dos velas: una rosa (afecto), una verde (permiso para recibir). Frente a ellas, respirá y permitite recibir amor, ayuda, descanso. Escribí en un cuaderno:

“Acepto lo que debo recibir para nutrir mi ser. Soy digna de cuidados”.

Dejá que las velas se consuman sin apagarlas, reconociendo tu derecho a recibir.

luna cancer.jpg

Pedir al cielo un deseo colectivo

Con Júpiter activo en cáncer, hay soporte para expandir intenciones. En la última fase de tu ceremonia, elevá una petición: “Que cada persona de mi red crezca, se nutra, se sostenga”. Lo extendés no solo a vos, sino a quienes te acompañan. Así se manifiesta el verdadero éxito: no individual, sino comunitario y cósmico.

Fechas clave

25/6 : Luna nueva – momento de plantar intenciones, realizar rituales.

6/12: Luna llena en cáncer – recogerás los frutos emocionales.

velas.jpg

Por qué este momento es tan crucial

Con Sol, Mercurio y Júpiter en cáncer, el cosmos te empujó a proteger el núcleo desde varios frentes: identidad (Sol), palabra (Mercurio) y expansión (Júpiter). Como el cangrejo, refugiarte y sacarte la coraza no fue escapatoria, sino elección de fortaleza.