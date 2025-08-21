A24.com

En medio del revuelo por su embarazo, la China Suárez mostró las partes íntimas de Mauro Icardi: el video

Después de que Wanda Nara asegurase que la China Suárez espera un hijo de Mauro Icardi, desde Estambul la actriz compartió un sugerente video del futbolista que dejan al descubierto sus atributos. Mirá.

21 ago 2025, 13:15
Después del bombazo de Wanda Nara quien aseguró ante la prensa en su regreso al país que la China Suárez espera un hijo junto a Mauro Icardi, la ex Casi Ángeles volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales. Lo cierto es que ahora todos están esperando su palabra y la del futbolista, sea para ratificar o rectificar los dichos de la ex del delantero del Galatasaray.

Siempre informados de todo, desde Estambul tanto Eugenia como Mauro suelen acusar recibo a través de sus redes sociales sobre los comentarios y diversas informaciones que los programas dedicados al espectáculo dicen sobre ellos.

La China Suárez desmiente a Wanda Nara y negó el embarazo

La China Suárez desmiente a Wanda Nara y negó el embarazo

En tanto, en la mañana de este jueves tras el bombazo de Nara sobre ellos y sabiendo que todos estarían pendiente de sus publicaciones, la China Suárez no dudó en compartir un video de Mauro Icardi en ropa interior en el que las miradas se enfocaron en los atributos físicos del rosarino.

Así las cosas, en las imágenes que subió la actriz a sus Instagram Stories puede vérselo a Icardi completamente relajado, sonriendo y vistiendo solamente un boxer negro. Pero claramente lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que expuso abiertamente sus partes íntimas.

Teniendo aún presente los dichos de la modelo uruguaya que un par de semanas atrás había asegurado haber intercambiado material íntimo con Mauro y afirmar que tenía un "maní", con este video no tardaron en estallar todo tipo de comentarios y memes en las diferentes redes sociales comprobando así todo lo contrario.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, fue en tanto el sutil comentario que se limitó a escribir la actriz, demostrando así su excelente presente junto al futbolista, mientras todos esperan su palabra y la de Mauro para confirmar su embarazo, según adelantó su archienemiga y madre de las hijas del deportista.

Wanda Nara aseguró que la China Suárez está embarazada: "Me lo contó Mauro"

Wanda Nara sorprendió este jueves con una revelación inesperada sobre la China Suárez y Mauro Icardi. Según la mediática, la actriz estaría esperando un hijo del futbolista.

La conductora habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza y dejó entrever que el propio Icardi fue quien le confirmó la noticia: “Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengan la noticia que todos imaginamos”, contó en declaraciones registradas por Puro Show (El Trece).

En esa línea, agregó con firmeza: “Yo ya lo sé, me lo contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”.

Cabe recordar que tiempo atrás circuló el rumor de un posible embarazo de la China, aunque en ese momento fue desmentido por la actriz.

Por otro lado, Wanda también se refirió a la conocida “casa de los sueños” y confirmó que se encuentra embargada: “Es un bien ganancial, nosotros seguimos casados. Su 50 por ciento está embargado por los alimentos que él debe a las nenas. Yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas”.

Vale recordar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación en el verano y desde entonces se muestran inseparables. Instalados en Estambul, donde el futbolista juega para el Galatasaray, tal parece que la pareja ya proyecta un futuro juntos.

Lo más visto